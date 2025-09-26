Podemos carga contra el "abandono" del barrio del barrio de Portuarios
Olaya Suárez pregunta por la rehabilitación del poblado y teme por los fondos europeos
La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, preguntará en la próxima Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, por el estado de las obras para rehabilitar el barrio de Portuarios. La concejala expresó ayer su preocupación por la demora del final de estos trabajos y avisa de que los retrasos podrían hacer peligrar la financiación de la obra, que cuenta con fondos europeos. Suárez, tras reunirse con los vecinos de la zona, calificó la situación como "inaceptable".
Suárez recordó que las obras arrancaron en marzo de 2023 y que el plazo de ejecución era de un año. La portavoz de Podemos recalcó que la actuación "no solo no ha terminado" sino que además se acumulan "un sinfín de quejas vecinales". Entre esas deficiencias, desde la formación morada señalan que hay alcantarillado mal hecho, humedades y goteras en casas, aceras demasiado elevadas y, entre otras cosas, desperfectos en los portales. "No entendemos cómo el gobierno municipal está permitiendo que haya vecinos pasando este calvario en la ciudad", afirmó.
