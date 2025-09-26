La carta (con una petición) que ha enviado la presidenta del Musel, Nieves Roqueñí, a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón

El Ayuntamiento de Gijón deberá concretar los términos de su solicitud sobre los terrenos de uso deportivo que el Puerto tiene en el entorno de la calle Francisco Eiriz, en Jove, de cara a que la Autoridad Portuaria pueda arrancar la tramitación oficial de un expediente patrimonial que permita la cesión gratuita de ese suelo. Ese es el paso a dar por el Ayuntamiento que la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, le ha solicitado a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, a través de una carta remitida a mitad de esta semana al Ayuntamiento bajo el asunto "adquisición de los terrenos en la calle Francisco Eiriz, Jove/Xove". Se abre así un proceso que parece dejar atrás el enfrentamiento de alto voltaje que tuvieron las responsables de ambas instituciones con la compraventa de los terrenos de Naval Gijón.

Roqueñí justifica ese paso que le pide al Ayuntamiento por ser "lo más razonable y ajustado" para cumplir con lo que marcan tanto la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante como la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Eso sí, la presidenta portuaria advierte a renglón seguido que la solicitud municipal debe "respetar el destino deportivo que, en todo caso, debe darse a los terrenos que tradicionalmente han tenido dicho uso (frontón, campos de fútbol y futbito, canchas de tenis y servicios anexos)" para que se pueda justificar la "utilidad pública y el interés social" que exige una cesión gratuita. Un uso deportivo que, además, estaría en la línea del compromiso adoptado por el propio Puerto con los clubes deportivos de la zona oeste en un reciente encuentro.

Roqueñí arranca su misiva con un "una vez más el puerto de Gijón, que tengo el honor de presidir, se encuentra en condiciones de alinearse con los intereses de su ciudad dando a su patrimonio un uso público vinculado a fines sociales". Añadiendo como matiz que esa posición se toma "sin perjuicio del posible aprovechamiento económico que se deriva del propio PGO aprobado en 2019, el cual se destinaría a la amortización de la deuda viva que está Autoridad Portuaria tiene contraída para abonar los préstamos que han permitido la ejecución de las obras de su ampliación, que son garantía del futuro portuario de Gijón".

El acuerdo plenario

La carta enviada por Roqueñí a Moriyón da respuesta a la enviada por la Alcaldesa a la presidenta del Puerto el pasado día 12 para informarle sobre el acuerdo tomado en el Pleno sobre este ámbito. La iniciativa plenaria, impulsada de manera conjunta por IU y Podemos y que salió adelante por unanimidad –aunque en aquella sesión no participó la edil de Vox–instaba al gobierno local a abrir una negociación con el Puerto para hacerse con los terrenos que tenía en Jove, y que se iban a vender tras ser tasados en 1,5 millones. "Te transmisto la satisfacción por el acuerdo adoptado en el pleno a iniciativa de los grupos de la oposición relativo a nuestros terrenos patrimoniales en el barrio de Jove", le concreta Roqueñí a Moriyón en la carta fechada el pasado día 24.

Aunque el acuerdo votado no iba más allá de abrir esa negociación, en su intervención ante el resto de los concejales el edil forista de Urbanismo, ya retaba al Puerto a mostrar su compromiso con Gijón cediéndolos gratuitamente a la ciudad. Un reto que Roqueñí aceptó desde el primer momento en lo que tiene que ver con el espacio de uso deportivo.

Otra cosa es lo que pase con el total de los terrenos que el Puerto tiene en ese ámbito. En la Corporación ya hay quien quiere ir a más. IU y Podemos, impulsores de la iniciativa plenaria, reivindican aprovechar la capacidad de edificación que da el Plan General de Ordenación a esa zona para desarrollar allí un proyecto de vivienda pública, ya fuera una promoción directa del Ayuntamiento o que el Ayuntamiento le cediera ese suelo cuando fuera de su propiedad al Principado para que lo hiciera la administración autonómica. La alcaldesa, Carmen Moriyón, ya dejó claro en su reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que el interés del gobierno está solo en la cesión de los terrenos de uso deportivo y no en la compra del resto del espacio.