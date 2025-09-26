Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Gijón se merece soluciones", pide Pintueles al Puerto

El edil de Medio Ambiente ya exigió por carta medidas permanentes de control en El Musel

Gijón, inspiración en verde. Rodrigo Pintueles, primero por la derecha, con técnicos municipales y de la Fundación Biodiversidad, en su visita a actuaciones del proyecto Gijón Ecoresiliente. | LNE

R. Valle

Gijón

Ante los últimos movimientos del Puerto de cara a contar con nuevos estudios que permitan poner fin a los recurrentes episodios de presencia de carbón en la playa de San Lorenzo, el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, recordaba ayer que "la protección de nuestro litoral, la salud de las personas y la calidad ambiental de nuestros espacios naturales no puede verse comprometida por malas prácticas o falta de controles adecuados en el desarrollo de las actividades portuarias".

La Autoridad Portuaria de Gijón, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha contactado con expertos de la Universidad de Oviedo y el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para tener más estudios técnicos sobre el asunto. Un movimiento que no se ve mal desde el área municipal de Medio Ambiente. "La ciudadanía de Gijón merece y exige explicaciones claras y soluciones definitivas, así que confiamos en que por fin la Autoridad Portuaria tenga verdadera sensibilidad ante este asunto y demuestre que su compromiso con la sostenibilidad del entorno litoral es firme", concretó Pintueles, que ayer participó en una serie de actividades de presentación a técnicos de otros ayuntamientos de acciones del programa Gijón Ecoresiliente.

Identificar los focos

Pintueles firma la carta que a principios de este mes se envió a la presidencia del Puerto gijonés y a la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias solicitando una actuación urgente ante una nueva presencia de restos de carbón en el arenal gijonés. Misiva en la que se hace referencia al estudio encargado por el Ayuntamiento a una experta del Instituto Nacional del Carbón donde se daba por descartado el hundido "Castillo de Salas" como origen del problema y se ponía el foco en los movimientos de carbón que se hacen en El Musel.

A partir de esa realidad, el edil de Medio Ambiente le ponía deberes al Puerto, en coordinación con la consejería que lidera Alejandro Calvo. La exigencia municipal al Puerto empezaba por la "apertura inminente de una investigación exhaustiva" sobre el origen actual de las manchas de carbón y la identificación de posibles focos en el entorno portuario para seguir con la "adopción de medidas eficaces y permanentes de control ambiental" que impidan que esos materiales lleguen al litoral. La última reivindicación era el establecimiento de canales de colaboración institucional y "transparencia informativa entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la ciudadanía".

