Este es el instituto de La Calzada con una reconocida propuesta innovadora en educación... y abierta al barrio

Nacieron en 2024 con la idea de perpetuarse en el tiempo y lo van a conseguir. Y no solo eso. Poco más de año después de su puesta en marcha y con tan solo dos ediciones completadas las "Feijoornadas de la enseñanza" que organiza el veterano IES Padre Feijoo, de La Calzada, han sido reconocidas por la Consejería de Educación como una iniciativa de innovación educativa.

"Este logro no sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de toda nuestra comunidad educativa: profesores, estudiantes y todos los que han colaborado en estos dos últimos cursos. ¡Gracias por hacerlo posible!", se festejaba desde el centro a través de sus redes sociales. Al tiempo que se anunciaba que ya se está trabajando en nuevas ediciones. El reconocimiento incluye una subvención de algo más de 4.600 euros para que puedan seguir con el proyecto en su siguiente edición.

Las "Feijoornadas", que se celebran en junio omo remate el curso escolar, buscan abrir el centro al barrio de La Calzada mostrando, por un lado, el trabajo realizado por los alumnos a lo largo del año para que lo conozcan sus familias y los futuros escolares y fortaleciendo, por otro lado, las relaciones de comunidad con otros centros educativos de la zona oeste y con entidades y vecinos. En la edición del pasado junio, por ejemplo, se contó con la colaboración del Instituto Oceanográfico y el Club Natación Santa Olaya.

La propuesta del instituto de La Calzada está dentro de los 107 proyectos a subvencionar por la Consejería de Educación en su convocatoria de ayudas a experiencias que favorezcan el éxito académico y reduzcan las tasas de abandono temprano y de fracaso escolar a través de la innovación educativa.

A la convocatoria de este curso se presentaron 124 proyectos. La dotación económica global es de medio millón de euros. El abono de las subvenciones y las transferencias se realizará en dos anualidades: 370.000 euros este año y 130.000 en 2026.

Por segundo año consecutivo, la convocatoria establece una única categoría para fomentar la creatividad y la transversalidad de los proyectos. También se han valorado algunos de los contenidos nucleares de la nueva ley educativa, como la inclusión, la sostenibilidad, la educación competencial o la coeducación. Los proyectos, elaborados por los equipos docentes, deben involucrar a más de la mitad del alumnado del centro, además de ser originales, sostenibles y viables técnica y económicamente.