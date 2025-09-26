La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año

De una pasada apuesta piloto en Portugal, a un gran proyecto industrial que trae bajo el brazo un futuro de 140 millones de euros de inversión a Asturias. Así se resume el viaje de la compañía acuícola Sea Eight que, tras más de una década de refinamiento de procesos por parte del grupo Atitlan, su matriz, inauguró ayer en Gijón la mayor piscifactoría de lenguados de Europa bajo la promesa de ser la instalación de su tipo más sostenible del mundo. La planta de El Musel, con una primera fase de 12,4 millones y 98 tanques y uno auxiliar, se proyecta hacia un horizonte en el que la economía local se enriquecerá con 260 puestos de trabajo, 4.000 toneladas de producción anual y el ciclo integral de explotación de la especie, lo que augura situar a La Figal como brújula que señalará el Norte del sector.

Sea Eight

La historia de Sea Eight hasta llegar a Gijón tuvo su particular Big Bang hace más de una década, en 2012, cuando el grupo inversor Atitlan -que diversifica sus intereses, además, en logística, servicios, energía o inmobiliaria, entre otros- decidió adentrarse en la acuicultura tras sus primeras incursiones en el sector primario con grandes explotaciones agrícolas, en concreto en olivares. Su primera experiencia fue con una planta de rodaballos en Portugal, con la idea de reconvertirla en producción de lenguado, un pescado con un precio de mercado que duplicaba al anterior. Lo que parecía un negocio seguro se convirtió en un reto inesperado: la producción de la especie fue más difícil de lo esperado y la tecnología de recirculación de agua disponible no acompañó. La adversidad obligó a reinventar el sistema productivo y desarrollar nuevos métodos, hasta conseguir un modelo tecnológico y sostenible del que la empresa saca pecho como una de sus ventajas competitivas, a la par que respetuosas con el medio ambiente.

En imágenes: Así es la mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa (y está en Gijón) / Ángel González/ Lne

Con la base tecnológica consolidada, el conglomerado empresarial tomó rumbos más ambiciosos. En 2021 comenzaron los contactos con el Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón para ubicar en la explanada de La Figal, dentro de El Musel, una gran planta de engorde de lenguados. Esa siembra dio sus frutos. Sea Eight contó con un préstamo de dos millones de euros de la Sociedad Regional de Promoción del Principado y con ayudas europeas del Fondo Europeo de Mar, Pesca y Acuicultura (FEMPA), que cubrieron en torno al 30 por ciento del coste inicial a través de la Dirección General de Pesca Marítima. También, el 30 de junio del siguiente ejercicio, fue cuando el Puerto concedió a la empresa una parcela de 9.890 metros cuadrados por treinta años.

La construcción del primer edificio, con un coste de 12,4 millones de euros, arrancó en mayo de 2023 y se completó a finales de ese mismo curso. Como cronología, en abril de 2025 llegaron los primeros 40.000 alevines, trasladados desde el criadero que Sea Eight mantiene en Póvoa de Varzim (Portugal), y, ayer mismo, la planta se inauguró oficialmente, con los 98 tanques ya en producción paulatina.

Un proyecto ambicioso

El complejo inaugurado en Gijón es solo la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso. La planta actual dispone de 98 tanques de engorde y otro auxiliar, capaces de producir hasta 430 toneladas anuales de lenguado en cuanto esté a pleno rendimiento, aunque la meta está en multiplicar por diez hasta las 4.000 y siete complejos productivos.

La concesión incluye también un edificio auxiliar que alberga los sistemas de soporte a la producción. En esta fase inicial trabajan unas 50 personas, pero las cifras de empleo crecerán exponencialmente en las siguientes fases, con cien empleos en la más inmediata en el tiempo y el objetivo de 260 trabajadores

VÍDEO: Oriol López / FOTO: Ángel González

La empresa prevé ampliar la concesión en 30.000 metros cuadrados adicionales para poder alojar unan infraestructura industrial de tal envergadura. Además, ha mostrado interés en hacerse con un edificio portuario en desuso para sumarlo al proyecto.

Uno de los grandes hitos de esta expansión será la incorporación del ciclo completo de producción en Asturias: desde la reproducción y cría de alevines hasta el engorde, sacrificio, envasado y comercialización. Actualmente, los peces entran con un peso de entre 20 y 40 gramos y se engordan en Gijón hasta alcanzar entre 200 y 400 gramos, listos para su comercialización. Esto supondrá que toda la cadena de valor del lenguado se centralice en Gijón.

Uno de los principales activos del proyecto es su modelo tecnológico. La planta de Gijón opera con un sistema de recirculación de agua que le permite reducir en un 97% la captación de agua del mar respecto a una piscifactoría convencional. Este método garantiza que la actividad no interfiera con el medio marino, al mismo tiempo que optimiza costes y recursos.

lenguados en la piscifactoría. / Ángel González

Además, se aplican procesos de cogeneración de temperatura, depuración avanzada y control automatizado de los parámetros físico-químicos del agua. La compañía también trabaja en la incorporación de inteligencia artificial para optimizar los procesos de nutrición y reproducción.

Este enfoque le permite presentarse como una de las instalaciones acuícolas más sostenibles de Europa y del mundo, alineada con las exigencias medioambientales y de seguridad alimentaria de los mercados internacionales.

Un mercado en crecimiento

El proyecto se apoya en una demanda sólida de lenguado en Europa y Norteamérica. Actualmente, la pesca extractiva de esta especie se concentra en el Mar del Norte y apenas alcanza las 16.000 toneladas anuales, frente a un consumo europeo estimado en 100.000 toneladas. La brecha entre oferta y demanda crea un espacio estratégico para la acuicultura.

Sea Eight ya exporta desde sus plantas de Portugal y Galicia a otros países europeos y ha comenzado a abrir mercado en la costa este de Estados Unidos. Con el desarrollo de la planta de Gijón, la compañía podrá consolidar estas rutas comerciales y reforzar la proyección internacional de Asturias como nodo de producción alimentaria y ser un puntal del "resurgir industrial" de la región, tal como apuntó el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la puesta de largo de la planta.