Unos apartamentos para envejecer en La Calzada: ¿qué requisitos hay que cumplir para acceder a ellos?

Más de treinta años llevan funcionando en La Calzada, más en concreto en la calle Martín, los apartamentos para mayores del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias): los denominados Apartamentos Gijón. Una instalación que esta mañana visitaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y desde donde ponía en valor su trascendencia como «una pieza importante en el modelo de cuidados centrado en la autonomía de las personas mayores, ya que ofrecen una alternativa entre la atención domiciliaria y el centro residencial y posibilitan una vida digna, independiente y segura”.

El equipamiento de La Calzada dispone de 94 pequeñas viviendas independientes pensadas para el alojamiento de personas mayores en situación de fragilidad psicosocial que puedan vivir solas sin necesidad de apoyos intensos. Los requisitos para acceder a uno de estos apartamentos son los mismos que para las residencias: personas mayores de 65 años, pensionistas mayores de 60 y mayores de 50 años con discapacidad. Estas viviendas solo las pueden ocupar personas que no tengan reconocida la dependencia.

Además de los Apartamentos Gijón, el ERA dispone de otros dos recursos de este tipo: los apartamentos Sierra del Sueve, también en Gijón con 53 viviendas, y los apartamentos Covadonga, en Oviedo, con 78. La ocupación total ronda el 86%.

La consejera visita el huerto que han puesto en marcha los vecinos de los apartamentos del ERA en La Calzada. / Lne

Los apartamentos disponen de trabajadora social, conserjería las 24 horas del día y personal para distintos servicios: de limpieza de zonas comunes de lunes a sábado, de mantenimiento de lunes a viernes y de apoyo en la limpieza de viviendas. Los residentes pueden recibir visitas hasta las 22:00 horas, siempre que se respeten las normas y no se moleste al resto.

Para velar por la seguridad, desde la consejería se realizan controles diarios mediante llamada telefónica para comprobar si las personas residentes se encuentran bien o tienen algún problema.

Todos los apartamentos cuentan con una sala comedor con cocina, habitación y baño, además de zonas comunes con biblioteca, ordenadores, juegos, lavadora y secadora y prensa diaria. También existe un huerto creado por los propios residentes en el entorno de sus apartamentos, no muy lejos del parque del Lauredal.

“Este modelo mejora la calidad de vida de las personas, favorece la permanencia en el entorno habitual, reduce el riesgo de soledad no deseada y facilita la participación en la vida comunitaria, a la vez que permite una vida independiente con libertad de horarios”, indicó la consejera.