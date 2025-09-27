El Arbeyal acoge hoy una cita deportiva con los clubes de la zona oeste
En la explanada de la playa habrá talleres y exhibiciones durante toda la mañana
P. P.
La explanada de la playa de El Arbeyal acogerá durante toda la mañana la iniciativa "Oeste en juego", una jornada deportiva organizada por la Agrupación de Clubes de la Zona Oeste de Gijón y la Autoridad Portuaria de Gijón. Una cita que arrancará a las diez de la mañana y que estará pregonada por Geles García, exdirectora del colegio Cervantes y fundadora del Club Voleibol La Calzada.
La cita, entre las 10.00 horas y las 14.00 horas, contará con exhibiciones, talleres y otras actividades. También será un espacio para toda la familia, con sorteos, música y animación. Cada deporte contará con una caseta individual, delante de la que organizará actividades y se organizará "una gymkhana para que los jóvenes pasen por todos los deportes" que estarán allí representados.
En la cita de esta mañana en El Arbeyal participarán representantes del Club Deportivo Judo La Calzada, el Club Rítmica Galaica, el Telecable Hockey Club, el Club Baloncesto L’Arbeyal, el Club Balonmano La Calzada, el Club Voleibol La Calzada y el Calzada Rugby Club).
