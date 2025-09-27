Arrancan los arreglos en la casa mariñana de El Lauredal

Más obras en la zona oeste, en concreto en el barrio de El Lauredal. La casa mariñana que hay dentro del parque del barrio luce desde hace varios días con andamios y distintos elementos de obra para volver a lucir en un mejor estado. Este edificio era usado hace años por parte del Ayuntamiento, en concreto, de la Universidad Popular, para dar diferentes concursos. Sin embargo, se dejó de usar hace tiempo por unos problemas de humedades, que según los vecinos, afectaron al techo. Aparejados a esas obras, se abierto una vía de esperanza para la asociación cultural Cilúrnigos, evolución de lo que nació como la Plataforma de El Lauredal, para cumplir uno de sus anhelos. Tener una sede para dar sus cursos y desplegar sus actividades dentro del barrio de El Lauredal. "La hemos solicitamos por registro. La ubicación es ideal", explica Xurde Lains.

Lains es el presidente de la asociación cultural Cilúrnigos. Explica que la petición está formalizada desde hace ya tiempo pero que, por ahora, no han tenido respuesta por parte del Ayuntamiento. De ahí que esperan que, con estos trabajos que ahora empiezan, el asunto se pueda retomar en su favor. Esta asociación cultural cuenta con mucho tirón en El Lauredal ya que tiene un total de 110 socios y es la que, entre otras cosas, organiza la comida en la calle, una actividad que cuenta ya con tres ediciones a sus espaldas y que, con el paso de los años, ha ido sumando cada vez más adeptos hasta convertirse en uno de los clásicos del verano para los vecinos de la zona oeste. "Esta ubicación entendemos que es muy buena porque está en el medio del barrio", insiste Lains.

Contando con esta sede, la asociación cultural Cilúrnigos daría un salto clave en su corta historia. Y, de paso, atajaría el exilio al que en cierta manera se ven abocados al no tener su sede social en los límites geográficos del barrio al que dan servicio. Recuerda Lains que actualmente su sede provisional está en un local al pie del Ateneo de La Calzada que le ha cedido la asociación de vecinos "Alfonso Camín". Sin embargo, explica también que para dar el paso de mutar de plataforma vecinal a asociación cultural tuvieron que fijar su sede social en el local de los vecinos de "Santa Cruz" de Jove.

Con estos trabajos que ahora empiezan lo que esperan los vecinos es cumplir esa meta de tener su casa dentro de su barrio. "Sería muy bueno que nos lo pudieran ceder, pero de momento estamos a la espera", analiza Xurde Lains. Esta actuación no es, por otro lado, la única que está teniendo lugar en el parque de El Lauredal. Esta zona verde, muy del gusto de los vecinos del lugar, cuenta con operarios empleándose para construir lo que está llamado a ser el nuevo bar. Las obras empezaron a mitad de agosto y tenían una duración de entre dos y tres meses. El local se llamará "Las Terrazas de El Lauredal".