Cadavieco para siempre junto al Santa Olaya: un nombre y un paseo para la zona oeste

Han pasado meses desde que el gobierno municipal cumpliera en febrero los deseos del Club Natación Santa Olaya y los vecinos de la zona oeste aprobando incorporar al callejero local el nombre de Fernando Cadavieco de Diego pero al fin ha llegado el día de la inauguración del monolito con su nombre en nuevo paseo: este lunes a las once de la mañana. El paseo de Fernando Cadavieco de Diego es el paseo que discurre entre la linde norte del Club Natación Santa Olaya y el mar Cantábrico, de forma perpendicular a la playa de El Arbeyal, y que concluye en la rampa que da acceso a la lámina de agua.

Para Santa Olaya es un homenaje a una «persona esencial» en la historia del club, al que estuvo ligado hasta su fallecimiento en 2006 con 86 años. «Se homenajea a quien fue uno de los socios fundadores de la entidad, que trabajó con sus propias manos en la construcción de la piscina exterior, como lo atestiguan las fotos del archivo del club. Su dedicación plena al Santa Olaya le llevó a desempeñar todo tipo de tareas desde monitor de cursillos, entrenador, delegado de equipo y formó parte de diferentes juntas directivas», defienden los olayistas.

Una vista del Santa Olaya desde la playa del Arbeyal. / Pablo Solares

Fue el Santa Olaya quien se movilizó, y movilizó a varias entidades de la zona oeste, para conseguir este reconocimiento a uno de sus fundadores. El nombre de Cadavieco se incluyó en el paquete de nuevas incorporaciones al callejero local cuya tramitación puso en marcha en octubre el gobierno de Carmen Moriyón.

Gijonés de La Calzada, donde nació en 1919, Cadavieco fue uno de los socios fundadores del Santa Olaya. Fue obrero, encofrador, delineante, aparejador, maestro y encargado de obras en la construcción de la piscina. Además de monitor de gimnasia, entrenador de natación, monitor de cursillos y delegado de equipo. Llegó también a ocupar varios puestos en diferentes directivas a lo largo de la historia del club. Fernando Cadavieco también fue una figura entrañable para el Santa Olaya puesto que a lo largo de su vida se encargó de recopilar en varios tomos todas las noticias relacionadas con el club que aparecían en los medios de comunicación. Varios de esos tomos son claves para comprender la trayectoria del Santa Olaya y muchos aún se conservan.