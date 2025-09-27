La playa de El Arbeyal amaneció reconvertida en un gran espacio deportivo donde los clubes de la zona oeste, en colaboración con la Autoridad Portuaria, se lanzaron a la calle para mostrar sus deportes y, de paso, también reivindicarse y dar voz a las necesidades que tienen. Desde rugby, pasando por balonmano, voleibol, judo, hockey, baloncesto o gimnasia rítmica. La unión hace la fuerza y de eso son conscientes tanto los responsables de cada equipo, como los propios jugadores, que vivieron una jornada de entretenimiento y descubrimiento de nuevas modalidades.

"Es estupendo, ya era hora que se hiciera algo así, agrupando a todos los clubes de esta parte de Gijón. Cumple las expectativas de un día estupendo en el que estamos todos y se anima a la gente a descubrir otros deportes. Es la primera vez que hacemos esto y es muy positivo para fomentar el deporte", expresaba Máximo González, maestro del Club Judo La Calzada. Con más de cincuenta años dedicado a esta disciplina oriental, González animaba a los presentes a quitarse los prejuicios sobre el deporte. "El judo no es agresivo", avisaba el maestro.

EN IMÁGENES: Los clubes de la zona oeste hacen equipo en El Arbeyal en una jornada repleta de actividades: "Un gran día para conocer amigos y descubrir deportes" / Marcos León

Prueba de ello lo dieron algunos de los jóvenes asistentes, que escogían el judo como uno de los deportes que más les llamaron la atención. Este era el caso de Vera López, jugadora del Club Voleibol La Calzada que también se vio atraída por la gimnasia rítmica o el balonmano. "La jornada está genial, aunque la pondría un poco más tarde que es temprano", comentaba entre risas López, añadiendo que es un gran día "para hacer amigos". Junto a ella, su entrenadora Cristina Freire añadía que también es una jornada perfecta para "captar jugadores y descubrir deportes".

Sobre la arena de El Arbeyal, a un lado varias jugadoras disputaban un partido de voleibol mientras que en el campo anexo, en una portería las jugadoras del Club Balonmano La Calzada practicaban sus tiros. "La jornada está muy guay para que conozcan los deportes, he probado el vóley y me ha gustado", explicaba Daniela Martínez. "Yo prefiero el de pista porque es más dinámico, pero el balonmano de playa es muy divertido por el ambiente", añadía Deva Gancedo que, en su caso, se quedaba con el judo como deporte alternativo. En la otra portería, Pablo Fernández, entrenador del club, ayudaba a los iniciados con las nociones básicas. "Es de agradecer que podamos exhibir todos los deportes y fomentarlos, tenemos que volver a enseñar valores de compañerismo y una disciplina deportiva", mencionaba el entrenador.

La unión de los clubes "para un bien común"

La jornada en El Arbeyal también sirvió para demostrar la unión de los equipos de la zona oeste y dar altavoz a las demandas que tiene cada uno. La mayoría de ellas van enfocadas en mejorar las instalaciones o lograr unas nuevas. "Nos queremos dar a conocer, unirnos todos los clubes de aquí para conseguir un bien común: unas instalaciones decentes donde practicar", manifestó Juan Carlos García, de La Calzada Rugby. Recientemente, recuperaron el campo donde jugaban, pero las condiciones no son las mejores. "Estamos sin luz y sin agua. No podemos meter a niños, aunque una vez al mes hacemos una actividad con tercer tiempo", comentó García.

En el caso del Club Baloncesto L'Arbeyal, sus peticiones van más orientadas a lograr un pabellón en el barrio. "Estamos con los chavales dando vueltas por Gijón y llegando de noche a casa. Entrenamos en Gijón-Sur y la Guía, pero cada partido es en un pabellón. Nuestra ilusión desde 2016 es que hagan el complejo polideportivo de La Calzada donde las piscinas", analizó Marta Suárez, presidenta del equipo que también celebró el encuentro entre agrupaciones. "La jornada está saliendo muy bien, la estamos viviendo con mucha ilusión y se ve en los peques que hay por aquí jugando", observó Suárez.

De las piscinas de La Calzada también habló Sheila Resurreiçao, técnica del Club Rítmica Galaica. "Entrenamos en Mata-Jove, es como nuestra segunda casa, pero se nos queda corto, sobre todo en el tema de altura. Están todos los días las niñas lanzando y nos chocan los aparatos en el techo", comentó Resurreiçao, mientras que una de sus pupilas Leticia Navarro, señalaba la oportunidad que les brinda la jornada. "Me parece una oportunidad muy buena que hay que aprovechar, necesitamos más visibilidad al deporte", manifestaba la gimnasta.

Sobre visibilidad también declaró Hugo Álvarez, jugador del equipo junior del Telecable Hockey. "Como equipo necesitamos más visibilidad. La tenemos, pero que la gente vea el deporte como algo solidario y que valore el trabajo de las chicas, sobre todo. Son muy buenas, pero hay mucho trabajo detrás y se tiene que ver", sostuvo el jugador. El coordinador del club, Adrián Varela también reclamó una mejora en las instalaciones y dejó el mismo mensaje que sus homólogos en el resto de conjuntos. "Es una jornada en la que tenemos que tener mucha unión y hacer un vínculo común, que en este caso es el deporte", sentenció Varela.