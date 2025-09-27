El parlamento asturiano ordena al Gobierno de Barbón que fije ya su alternativa al vial de Jove

El parlamento asturiano comprometió ayer al Gobierno de Adrián Barbón a presentar, y hacerlo sin demora, una propuesta de accesos al puerto de El Musel que elimine el paso de tráfico pesado por La Calzada. La exigencia de esa alternativa al fallido vial de Jove formó parte del debate de Orientación Política que se cerraba en la Junta General con la votación de 122 propuestas de resolución. En cinco de esas votaciones –de manera independiente o entre un listado de acciones sobre infraestructuras–se coló el proyecto que desde hace décadas esperan los vecinos de la zona oeste. No salieron adelante las iniciativas impulsadas desde Foro y PP pero sí las que llevaban la firma de Covadonga Tomé, por un lado; Foro, por otro, y los grupos del PSOE y Convocatoria por Asturias (IU-Mas País-IAS) en una propuesta compartida.

Especial incidencia tuvo esta última al estar impulsada por los dos partidos que sustentan al Gobierno de Barbón. Su resolución les autocompromete a "presentar de manera inmediata la propuesta que permita acometer las actuaciones necesarias para resolver el acceso por carretera al puerto de El Musel y eliminar el tráfico pesado por La Calzada para dar una solución razonable contando con los ayuntamientos afectados (Carreño y Gijón)".

Ese fue el acuerdo textual que salió adelante con 38 de los 43 votos emitidos –en contra Vox, se abstuvo Tomé y votaron a favor PSOE, IU, PP y Foro–pero en su intervención la diputada de IU Delia Campomanes fue un poco más allá pidiendo que se dé una "solución definitiva, inmediata y razonable a un problema que afecta a la calidad de vida de miles de personas. Estamos ante una de las deudas históricas más importantes que hay con la ciudadanía de Gijón y Asturias. La zona oeste de Gijón se merece que se eliminen de una vez los más de mil camiones que pasan por sus calles".

Una solución que, matizó, debe estar consensuada con los ayuntamientos de Gijón y Carreño y respetar las prioridades de los vecinos de las zonas afectadas. Campomanes elevó la exigencia de actuar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como administración competente. "El ministerio tienen que dejar de ser el gran ausente en este asunto". dijo la diputada. IU fue el partido que inicialmente presentó esa resolución a la que acabó sumándose el PSOE, bajo cuyas siglas está la consejería de Movilidad.

No hay que olvidar que el último tramo de la larga historia del vial de Jove se empezó a escribir hace algo más de un año cuando el equipo ministerial del recién llegado Óscar Puente optó por paralizar la obra del vial de Jove soterrado –en fase final de licitación– y ofreció una alternativa en superficie. Gijón rechazó de plano esa opción como ya había hecho en os años noventa del siglo pasado y, ante ese escenario, fue el Gobierno de Asturias a través de su consejero Alejandro Calvo quien, y ante el Consejo Social de Gijón, comprometía el liderazgo del Principado en la tramitación de un plan alternativo de accesos a El Musel que conllevara eliminar el tráfico pesado de La Calzada sin llevarlo a Jove y reconvertir en bulevar urbano la trama de carretera de la avenida Príncipe de Asturias. Esa reunión fue a principios de octubre de ese año y ese plan sigue sin ser presentado.

Antes del fin de legislatura

La portavoz socialista, Noelia Macías, reivindicó, por su parte, la necesidad de esos accesos como "actuación fundamental para el Puerto, pero también para los habitantes de la zona" defendiendo la necesidad de avanzar en materia de seguridad y movilidad sostenible "haciendo unas calles más habitables".

"Inmediata" también fue la palabra elegida por el forista Adrián Pumares para fijarle al Gobierno de Asturias el tiempo para presentar una alternativa "que permita sacar el tráfico pesado de cualquier barrio de Gijón, que cumpla con las exigencias históricas de los vecinos y vecinas de la zona oeste de Gijón, y que recabe el apoyo del Ayuntamiento de Gijón".

En su propuesta, que salió adelante gracias a los apoyos de Tomé y el PP y la abstención del resto, se da otro plazo: que la solución elegida "se esté ejecutando antes de que termine esta legislatura". Esta resolución tiene el valor añadido de haber sido presentada por el partido que ahora mismo ocupa la Alcaldía de Gijón a través de Carmen Moriyón.

La resolución de la diputada de Somos Asturies fue la única en la que se pidió ejecutar el vial de Jove soterrado. Se aprobó por 21 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, pero hay que tener en cuenta que incluía activar la estación intermodal de Moreda y, sobre todo, la supresión del peaje del Huerna, que fue el tema central y de consenso en el debate.