"Será lo rápida que quiera el Puerto", dice el Ayuntamiento de la cesión de Jove

"La cesión de los terrenos de Jove se hará todo lo rápido que el Puerto quiera". Así de claro tiene el gobierno municipal a quien corresponde el control de los tiempos para hacer realidad la cesión gratuita a la ciudad de los terrenos de uso deportivo que la Autoridad Portuaria tiene en la calle Francisco Eiriz, en Jove. Una cesión que la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, comprometió con las propias entidades deportivas de la zona oeste y para la que –como desveló LA NUEVA ESPAÑA– solicitaba hace unos días por escrito a la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que desde el Ayuntamiento se les presente una propuesta concreta con su interés por ese espacio definiendo las condiciones de uso público con fines sociales. Condiciones y bienes que permitirían al Puerto iniciar el trámite de esa cesión gratuito.

Desde el Ayuntamiento, explican fuentes municipales, no hay problema ninguno en cumplir con este requerimiento de la Autoridad Portuaria. Pero también se recuerda que el primer paso fundamental para que esta cesión se convierta en realidad debe darlo la Autoridad Portuaria, en su condición de propietaria del espacio, licitando un plan especial que ordene los usos de los espacios de ese ámbito. Un plan que, para empezar, clarifique que parte de ese ámbito se puede ceder para el disfrute público.

La ficha del PGO de ese ámbito, señala que, de los 16.170 metros cuadrados en total, 1.720 se destinarán a la construcción de 82 viviendas (el 30% protegidas) con una superficie máxima edificable de 5.733 metros cuadrados; 1.230 tienen uso dotacional público, 2.260 para viarios, 1.770 para zonas verdes y 8.190 tiene uso dotacional privado en el que es posible edificar 4.035 metros cuadrados de equipamientos. Según las estimaciones iniciales la cesión podría alcanzar los 6.000 metros cuadrados. Sin plan especial, aseguran fuentes municipales, no hay opción de cesión. Y un plan especial tiene una tramitación importante: un año mínimo y si no hay problemas por el camino. Bien lo sabe el Ayuntamiento que acaba de adjudicar la redacción del plan especial de Naval Gijón tras cerrar la batalla con el Puerto por la titularidad de una franja al borde del mar de poco más de 3.000 metros cuadrados.

¿Usos provisionales?

¿Podrían usarse los espacios ahora abandonados por los clubes de la zona oeste? Esta es otra pregunta que busca contestación. En principio, y el ejemplo también está en Naval Gijón, se pueden hacer acondicionamientos provisionales mientras se redacta el plan especial. Toca ver si eso cumple con las necesidades de los equipos para entrenar y competir allí.

De redactar el plan especial y todos los instrumentos urbanísticos necesarios para desarrollar ese espacio también hablaban hace unos días los portavoces de IU y Podemos. Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, pero dirigiendo el encargo al Ayuntamiento y planteándolo como la opción para desarrollar desde el impulso municipal todo el ámbito: la zona de uso deportivo, pero también la que permitiría construir las viviendas. Un plan que, por ahora, no tiene encaje en el marco de acción del equipo de gobierno que está abierto a recibir el suelo que se les ceda gratis, pero sin comprometerse a ninguna operación que incluya la compra de terrenos. IU y Podemos fueron los propulsores de la iniciativa plenaria, que resultó aprobada por unanimidad, instando al gobierno local a abrir una negociación con el Puerto por esos terrenos. Terrenos que el Puerto había decidido poner a la venta tras tasarlos en 1,5 millones.