Así viene la calidad del aire de Gijón para este fin de semana: las alertas de los ecologistas

El fin de semana en Gijón se plantea en buenos términos en lo que tiene que ver con sol y actividades culturales y deportivas. La Semana Europea del Deporte, las fiestas de Pumarín y de Castiello son buenos ejemplos de lo que viene por delante. Sin embargo, en los últimos tiempos, además de mirar al cielo hay que estar pendientes del aire. En concreto, de su calidad y de lo afectado que puede estar por la contaminación.

Así las cosas, las Plataforma Ecologistas en Acción alertó esta mañana de que en Gijón se ha activado ahora el nivel 1 de alerta. Es decir, el nivel que explica que hay que estar alerta porque el nivel de calidad del aire es desfavorable.

Desde la Plataforma Ecologista se alerta de dos cuestiones. Una, que sigue en estado desfavorable desfavorable la contaminación por partículas de menos de 10 micras (PM10) en la estación de Lauredal. Y que sigue en estado regular la contaminación por partículas de menos de 10 micras (PM10) en la estación de la Calzada.

La Plataforma, por otro lado, lamenta que "no se haya activado antes" el protocolo tras sus avisos a lo largo de la semana.

Un balance anual

El informe sobre la calidad del aire en España durante 2024, elaborado y hecho público ayer por Ecologistas en Acción, resalta la peor evolución en Gijón respecto al conjunto de Asturias en cuanto a la reducción de contaminantes en la atmósfera, la mitad en el caso de las PM 10. Apunta también el balance que, pese a los diversos planes de calidad del aire, "los problemas persisten en la zona oeste de Gijón, con numerosas superaciones diarias de partículas PM 10 procedentes de la zona industrial de Veriña, emitidas en gran parte por los procesos de combustión que utilizan carbón".