Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: "Estuvieron a punto de tirarme por la borda"

"Les llamé la atención hasta cinco veces porque se negaron a trabajar y uno de ellos me agredió y casi caigo al agua". El armador del pesquero vasco que el pasado sábado tuvo que ser escoltado por una patrullera de la Guardia Civil hasta El Musel, después del intento de "motín" de 12 de sus tripulantes, de origen senegalés, narraba con estas palabras hoy a LA NUEVA ESPAÑA uno de los momentos más angustiosos que se vivieron a bordo de su barco, en el que él también está enrolado con funciones de técnico de pesca. El capitán del barco refrenda sus palabras: "hubo agresiones al armador en el puente; uno de ellos lo cogió por la cintura y lo levantó para tirarlo al agua, pero yo le cogí a él por los hombros, por dos veces, para que no pudiera tirarlo al agua".

Ambos apuntan a que tres de los 16 tripulantes del pesquero supuestamente profirieron amenazas y dos de ellos además supuestamente agredieron al armador, al que llegaron a colocar en la cubierta sobre la cinta que transporta las capturas del pescado a la bodega de la embarcación. "Uno de ellos me zarandeó encima de la cinta y amenazó al capitán", añade el armador.

El incidente se produjo cuando el pesquero, un barco de tanqueo que estaba faenando en la costera del bonito, se encontraba doce millas al norte de la perpendicular de Ribadesella. Doce de los trece tripulantes de origen senegalés del barco se insubordinaron, negándose a cumplir las órdenes", señala el propietario de la embarcación, que responsabiliza en buena medida de ese desenlace a dos de ellos, el jefe de máquinas y el segundo ayudante, "que en vez de alentar a la calma agitaron a los más jóvenes".

El capitán apunta que ante la situación, tanto él como el armador tuvieron que encerrarse en el puente de mando, llegando el capitán a encerrar "en el catre" al armador para que no lo cogieran, mientras marineros a través de las puertas del puente supuestamente amenazaban al propio capitán.

Otros pesqueros con los que contactó el capitán le aconsejaron poner rumbo a tierra. También avisó a un amigo en tierra para que alertara a la Guardia Civil -el aviso se produjo hacia las tres de la tarde del sábado- "que activó el protocolo de amotinamiento a bordo" y envió al encuentro del bonitero a la patrullera "Río Tormes". Ambas embarcaciones establecieron contacto a la altura de Villaviciosa y, según el capitán, a partir de ahí los doce tripulantes que asegura que se negaron a cumplir las órdenes cambiaron de actitud. No fue necesario que subieran a bordo agentes de la Benemérita, algo a lo que estos últimos se ofrecieron, añade el capitán.

El pesquero atracó en la tarde de ayer, escoltado por la patrullera, en la quinta alineación de El Musel, donde aguardaban efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria. La Guardia Civil tomó declaración a los distintos implicados en el incidente, para esclarecer los hechos.

El pesquero pasó posteriormente al Muelle de Rendiello, donde descargó los alrededor de 900 kilos de bonito de buen tamaño que había pescado, para proceder a su subasta en la lonja gijonesa.