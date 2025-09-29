Fernando Cadavieco, fundador del Santa Olaya, ya tiene su paseo en Gijón junto al Club

"No le gustaba figurar, prefería trabajar en la sombra para hacer del Club todo lo que es en la actualidad. Pese a su proverbial discreción, debemos reconocer a Fernando Cadavieco de Diego como la figura emblemática que fue, y las nuevas generaciones mencionarán su nombre cuando se refieran a este paseo que rodea nuestras instalaciones". El actual presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez, se refirió hoy con estas palabras a quien fuera alma mater y socio fundador de la entidad en la que "fue de todo menos presidente, porque no quiso", en el acto en el que se descubrió una placa en su memoria en el tramo de paseo marítimo de Gijón que ya lleva su nombre, entre el Club al que dedicó gran parte de su vida y el mar, junto al Arbeyal. "Fernando Cadavieco fue el alma, las manos, la cabeza y el corazón del club desde su fundación, en la que jugó un papel relevante y hasta el final de su vida", apuntó por su parte la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

"Desde hoy Fernando Cadavieco está junto al mar, pero también está junto a su club en la memoria más viva de Gijón", añadió Moriyón sobre este gijonés cuyo nombre ya forma parte del callejero de la ciudad, por decisión municipal, nació en 1919 en la calle Santa Olaya. Cadavieco "permaneció profundamente unido durante toda su vida" a La Calzada, recordó la Alcaldesa en el acto, quien añadió que "Fernando siempre se caracterizó por una férrea conciencia social, formando parte activa de la consolidación de entidades y asociaciones que dieron carácter al barrio de La Calzada y con él a toda la zona oeste de Gijón", destacando su "grandeza de corazón".

Fernando Cadavieco fue obrero, encofrador, delineante, aparejador, maestro y encargado de obras en la construcción de la primera piscina del Club Natación Santa Olaya, "lo que recordaría al final de su vida como uno de sus mayores honores", apuntó Moriyón. La placa que da su nombre al paseo y en la que figuran los logotipos del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria, incluye un retrato suyo y la leyenda "A Fernando Cadavieco de Diego por toda una vida de dedicación a su barrio y al Club Natación Santa Olaya".

En el Club también fue monitor de gimnasia, entrenador de natación, monitor de cursillos y delegado de equipo. Llegó también a ocupar varios puestos en diferentes directivas a lo largo de la historia del club. Fernando Cadavieco también fue una figura entrañable para el Santa Olaya, puesto que a lo largo de su vida se encargó de recopilar en varios tomos todas las noticias relacionadas con el club que aparecían en los medios de comunicación. Varios de esos tomos son claves para comprender la trayectoria del Santa Olaya y muchos aún se conservan.

Suelo portuario

Moriyón destacó la relevancia del Santa Olaya para el oeste de Gijón, tanto a nivel social como deportivo, que calificó como "una institución de primer orden en la ciudad de Gijón, y en tal medida debe considerarse la labor de uno de sus precursores", en referencia a Cadavieco, reseñando la perseverancia del anterior presidente del Club, Enrique Plaza, y del actual,Gonzaloo Méndez, para conseguir que el Ayuntamiento otorgara su nombre a ese tramo de paseo marítimo, y también agradeció a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, que accediera a ello en un espacio que es suelo perteneciente al Puerto.

Gonzalo Méndez no quiso dejar de mencionar que Cadaviedo "dedicó toda su vida a nuestro club" y que el Club Natación Santa Olaya "fue el centro de toda su vida", realizando entre otras cosas una labor meticulosa, a lo largo de los años, de recopilación de fotografías y noticias publicadas sobre la entidad. Apuntó que además de al Santa Olaya, también impulsó el Coro Asturiano de La Calzada, del que fue su primer presidente durante más de 20 años. En vida ya tuvo distinciones. En 1986 se le concedió la Placa de Honor del Santa Olaya y en 1988 la Federación Española de Natación le concedió la Medalla de Bronce de Servicios Distinguidos. En 2003, a sus 84 años, renunció a otra distinción que le concedió la Asociación Iniciativas Deportivo-Culturales de La Calzada por su aportación al barrio. Falleció en 2006, a los 86 años de edad.

Por la izquierda, Félix Fernández, Ángel Terán, Gonzalo Méndez, José Luis Espinosa, Enrique Plaza, Carmen Moriyón y Nieves Roqueñí, junto a la placa en memoria de Cadavieco. / Marcos León

Al acto de hoy acudieron los expresidentes del Santa Olaya Félix Fernández, Ángel Terán, José Luis Espinosa y Enrique Plaza. También representantes de diversos grupos políticos de Gijón, así como veteranos del club deportivo gijonés.