Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que "paramos de trabajar por seguridad"

"No hubo ningún motín, ninguno subimos al puente a amenazar a nadie ni agredimos al armador, sólo paramos de trabajar por nuestra seguridad, porque el armador nos tiraba cosas desde el puente y nos amenazó". Uno de los doce marineros senegaleses que se negaron a trabajar en un pesquero vasco al que escoltó la Guardia Civil hasta El Musel, llegando dos de los tripulantes (según el armador y el capitán) supuestamente a agredir al armador e intentar tirarlo por la borda y otro más supuestamente a proferir amenazas, negó ayer esa versión, ofreciendo una muy diferente, señalando que en la misma coinciden los 12 marineros y que ya han puesto el asunto en manos del sindicato LAB, que los representa en el País Vasco.

La versión ofrecida por el marinero contrasta con la del armador, enrolado en su barco como técnico de pesca, y la del capitán, que sostienen que tuvieron que resguardarse en el puente de mando y el capitán encerrar al armador en un "catre" para evitar supuestamente que lo agredieran. Fue el capitán quien comunicó el supuesto motín a un amigo en tierra, quien dio parte a la Guardia Civil y envió la patrullera "Río Tormes" al encuentro del pesquero. Los incidentes se produjeron doce millas al norte de Ribadesella hacia las tres de la tarde del sábado y ambas embarcaciones se avistaron a la altura de Villaviciosa. El capitán del barco también contactó con los de otros pesqueros, que le aconsejaron que ante la situación volviera a puerto.

El bonitero en el que se produjo el supuesto "motín", atracado en el Muelle de Rendiello, en El Musel. / Marcos León

"Con el capitán no tenemos ningún problema, porque sólo llevaba 3 semanas con nosotros, pero el que manda de verdad en el barco es el armador, que tiene que contratar capitanes porque no tiene el título y cuando se enfurece nos amenaza", explicando que uno de los motivos que molestaron al armador es que no vio a ningún marinero subido a la cofa para avistar aves marinas (lo que indica a las embarcaciones dónde se encuentra la pesca). "Lo vimos enfurecido, dando golpes en la cubierta al recoger una cerveza de la nevera que hay en cubierta, antes de volver al puente, desde donde nos tiró cosas, así que le dijimos que íbamos a parar y que fuéramos a tierra para hablar y mirar esto, pero no quiso", sostiene el marinero.

Una de las cuestiones en la que ambas partes coinciden es en que los doce marineros solicitaron que se pusiera rumbo al puerto base del barco, en Getaria (Guipúzcoa). El pesquero, que participa en la costera del bonito, llevaba 26 días fuera de Getaria, si bien entró a distintos puertos a descargar en varias ocasiones, permaneciendo varios días en algunos. En El Musel había descargado por última vez en la noche del pasado día 26, explica este marinero "y nos dijo que luego volveríamos a Getaria, pero al despertarnos (en alta mar) vimos que estaba buscando pescado", según esta versión.

Tres investigados por la Guardia Civil

El armador "a algunos marineros les ha quitado la gorra y a uno hasta le quitó un teléfono móvil", siendo este el marinero al que acusa de supuestamente haber intentado tirarlo al agua y al que cuando el pesquero llegó escoltado a El Musel por una patrullera de la Guardia Civil ni siquiera llegaron a arrestarlo los agentes tras escuchar a los implicados, añade este tripulante que afirma que duermen en el barco cuando están en otros puertos y que "los senegaleses venimos aquí a trabajar y lo que ocurrió fue un problema con las condiciones de trabajo. Si los hubiéramos encerrado en el puente, ¿cómo habrían podido traer el barco a Gijón?", añade indicando que todos se mostraron "sorprendidos" al ver que acudió a escoltarlos una patrullera de la Guardia Civil y de que agentes armados los esperaban en el puerto "donde nos mandaron sacar nuestras cosas del barco".

Desde la Guardia Civil se apunta que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Asturias tomó declaración en calidad de investigados no detenidos a tres miembros de la tripulación como supuestos autores de un delito de amenazas contra el capitán y el armador del pesquero y a dos de ellos además como supuestos autores de un delito de agresión al armador. La Benemérita se refiere a los supuestos hechos como "incidente", no como motín.

En cuanto a la petición de que el pesquero pusiera rumbo a Getaria, el marinero explicó que era para "hablar con el sindicato, para que se pusieran las condiciones de trabajo bien", después de que el armador les indicara que no iban a ir al puerto guipuzcoano, sosteniendo el marinero de eso derivó el aviso que dieron a la Guardia Civil, pero insistiendo en negar que se hubiera producido ningún motín. Con bonito pescado ya en sus bodegas, la preferencia era volver a Gijón, donde se obtienen precios muy superiores por las capturas de esta especie que en las lonjas vascas. Los 900 kilos que descargó el bonitero tras este incidente ya han sido subastados esta mañana en Lonja Gijón Musel.

El marinero sostiene que el armador "nos estuvo provocando, quitándonos las gorras y a uno el móvil, para que intentáramos hacer algo y tener su versión".