La polución no baja pese a la activación del protocolo anticontaminación en Gijón, alertan los ecologistas

"Ni el protocolo, ni la lluvia consiguen rebajar la disparada contaminación en Gijón que respiran los vecinos, a pesar de que está activado el protocolo a nivel 1 desde el viernes". La Coordinadora Ecologista de Asturias, que coordina Fructuoso Pontigo, lanzó hoy esta advertencia tras analizar los datos de los niveles de polución en las estaciones de la zona oeste de Gijón.

Según señalan los ecologistas, "esta madrugada se dispararon los valores del cancerígeno benceno que se dan en la zona, alcanzando los 23,8 microgramos por metro cúbico de aire en el barrio de El Lauredal y de 11,9 microgramos por metro cúbico de aire en el barrio de la Calzada", en sendos picos horarios que coincidieron a la una de la pasada madrugada. Estos niveles contaminantes "lo atribuimos a las baterías de coque de ArcelorMittal", señala Pontigo.

Ayuntamiento

La organización ambientalista apunta que esos niveles contrastan con la normativa española que establece el valor límite en 5 microgramos por metro cúbico de aire de media anual. También incide en que "el Ayuntamiento de Gijón se comprometió a incluir este peligroso contaminante en el actual protocolo, lo que todavía no ha hecho".

La Coordinadora Ecologista añade que también esta madrugada "se dispararon los valores de partículas de menos de 10 micras (PM10) en la estación de El Lauredal, donde se registraron 123 microgramos por metro cúbico de aire" a las cuatro de la madrugada de hoy. En el caso de las partículas de menos de diez micras, las PM10, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar el límite de 15 microgramos por metro cúbico de aire de media anual y de 45 de media diaria.

Contaminación en el horizonte de Gijón, en una imagen de archivo. / JUAN PLAZA

"Está claro que esta medida, que está incluida entre las obligatorias del protocolo, no se está tomando. Hay que avisar a las empresas ubicadas en la zona de que se activa el Protocolo y que están operando bajo una autorización ambiental integrada o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, para la adopción de medidas de reducción de emisiones, tanto las que con carácter general establece este Protocolo y como las que específicamente concrete su autorización ambiental", opinan desde la Coordinadora.

Salud

Los ecologistas recuerdan la incidencia negativa en la salud de la contaminación atmosférica y que las administraciones son las responsables de evitar o atajar episodios de mala calidad del aire. "En la actualidad, la cantidad y calidad de estudios que demuestran cómo afecta la contaminación ambiental a la salud personal, al desarrollo del cerebro y a la calidad de vida de una población, no pueden ser obviados por una clase dirigente que no toma las suficientes medidas, poniendo en peligro a la población", resaltan.