Marineros del pesquero escoltado a El Musel por un "motín" podrían llegar a perder su permiso de residencia en España

Representantes del sindicato que asesora a los marineros del pesquero vasco cuyo capitán y armador alertaron de un supuesto "motín" el pasado sábado en aguas asturianas, expresó ayer su preocupación porque pudieran retirarles el permiso de residencia a alguno de esos trabajadores, si bien expresaron su convicción de que no se produjo ningún amotinamiento en ese pesquero, que se encontraba faenando doce millas al norte de Ribadesella, en la costera del bonito. El pesquero fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil hasta El Musel, el puerto de Gijón. El pesquero ya abandonó esta tarde el puerto de Gijón, al que llegó el sábado tras el supuesto "motín" y donde el lunes subastó 900 kilos de bonito.

"Estamos bastante preocupados con el asunto, estamos acostumbrados como sindicato a manejar temas de despidos y sanciones laborales, pero aquí se hablaba de palabras mayores, ya que si las autoridades marítimas considerasen que se hubiera producido un motín, los supuestos implicados se enfrentarían a "penas bastante grandes económicas y penales, pudiendo llegar incluso a trabajadores que tienen permiso de residencia a denegárselo y que tengan que volver a sus países, sabiendo que todos ellos son de origen senegalés y uno de Mali", señaló un representante del sindicato LAB, al que están vinculados los trabajadores.

Las versiones son contradictorias. El capitán del barco avisó, a través de un amigo en tierra, a la Guardia Civil de un supuesto motín después de que 12 de los 16 tripulantes se negaran a trabajar, exigiendo que el pesquero pusiera rumbo a su puerto base de Getaria (Guipúzcoa), teniendo que cobijarse el capitán y el armador en el puente de mando, llegando el capitán a encerrar al armado –enrolado como técnico de pesca– en un catre para protegerlo, después de que supuestamente dos tripulantes lo hubieran agredido, llegando uno de ellos a intentar tirarlo por la borda, según las versiones tanto del armador como del capitán. Otro tripulante supuestamente profirió amenazas contra el capitán y el armador. La versión de uno de los marineros señalados es que no hubo ningún amotinamiento, sino que los doce decidieron parar por su propia seguridad y que lo ocurrido es un conflicto laboral después de 26 días sin que el barco volviera a su puerto base.

En primer plano, el pesquero vasco que fue escoltado a El Musel por la Guardia Civil tras alertar de un supuesto motín. / Marcos León

El sindicato resalta que la Guardia Civil no haya apuntado públicamente a que los hechos son un supuesto motín, sino que investiga a varios de los tripulantes por supuestas "agresiones y amenazas, con versiones totalmente contradictorias".

El representante sindical agrega que "lo que me resulta extraño es que ellos hacen una llamada de socorro a la Guardia Civil que se persona (con la patrullera ‘Río Tormes’) en el punto donde está el barco y cuando llegan la situación está normalizada y ni siquiera abordan el barco", limitándose a escoltarlo a El Musel, lo que en su opinión significa que no había ningún tipo de peligro para las personas que estaban a bordo, en contra de lo que se había alertado cuando se avisó a la Guardia Civil.

Volver a trabajar

El sindicato también señala que "el armador obligó a sacar sus cosas del barco incluso a los que no están acusados de nada, pese a que le dijeron que estaban dispuestos a seguir trabajando si esto se arreglaba", facilitándoles el armador su traslado al puerto base de Getaria "a instancias de lo que le dijo la Guardia Civil". El sindicato señala que asesoró el sábado a los marineros para que reclamaran ese traslado a su puerto base. El armador los llevó el sábado en taxis hasta la Casa del Mar de Avilés, dado que no había alojamiento en la de Gijón y al día siguiente puso a su disposición un autocar para trasladarlos hasta Getaria. Añade el sindicato que es posible que el armador vuelva a llamar para enrolarse a tripulantes a los que echó por el supuesto motín.