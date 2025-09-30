Nueva línea de contenedores de El Musel a Europa, de Wec Lines

El puerto de El Musel estrena este mes una nueva línea regular de contenedores hacia el norte de Europa, de mano de la naviera Wec Lines, que ha incluido al puerto de Gijón, además de los puertos de Montoir de Bretagne (el de Nantes, en Francia) y Amberes (Bélgica) como escalas adicionales en la línea que ya unía los puertos de Bilbao, Le Havre (Francia), Dublín (Irlanda) y Liverpool (Inglaterra).

Las líneas regulares son claves para facilitar las exportaciones e importaciones de empresas asturianas, siendo el contenedor habitualmente la principal fórmula para los envíos de carga general, que además es la más rentable por tonelada para los puertos.

La naviera resalta que el servicio ofrece "una alternativa rápida y fiable" al transporte por camión entre España y las Islas Británicas. El servicio de esta línea es semanal y la compañía destina a la misma dos barcos portacontenedores.

Los tiempos de tránsito para un contenedor que se cargue en Gijón serán cuatro días para llegar a Dublín, seis para llegar a Liverpool, ocho días para llegar a Amberes –uno de los principales hubs marítimos de Europa– once días para llegar a Le Havre y doce a Montoir de Bretagne. Ese es el orden en el que se harán las escalas en la línea, incluyendo una previa a todas ellas en Bilbao, a donde el barco llegará al día siguiente de salir de El Musel.

En el sentido inverso del recorrido, un contenedor podrá llegar a Gijón desde Montoir de Bretagne (puerto con el que estuvo conectado por la autopista del mar hace años) en un día. A su vez, serán tres días desde Le Havre, seis desde Amberes, ocho desde Dublín y diez desde Liverpool.

La naviera ofrece conexiones ferroviarias con Escocia y con Belfast por el Mar de Irlanda, promocionando la ruta como un "servicio puerta a puerta", con la posibilidad de cargar contenedores frigoríficos especiales para mercancías perecederas o congeladas.