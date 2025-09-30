Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva línea de contenedores de El Musel a Europa, de Wec Lines

Facilitará las exportaciones e importaciones de las Islas Británicas y conectará con Amberes y con puertos de Francia

Un buque de Wec Lines, en la terminal de contenedores de El Musel, en una imagen de archivo. | MARCOS LEÓN

Un buque de Wec Lines, en la terminal de contenedores de El Musel, en una imagen de archivo. | MARCOS LEÓN

Manuel Castro

Gijón

El puerto de El Musel estrena este mes una nueva línea regular de contenedores hacia el norte de Europa, de mano de la naviera Wec Lines, que ha incluido al puerto de Gijón, además de los puertos de Montoir de Bretagne (el de Nantes, en Francia) y Amberes (Bélgica) como escalas adicionales en la línea que ya unía los puertos de Bilbao, Le Havre (Francia), Dublín (Irlanda) y Liverpool (Inglaterra).

Las líneas regulares son claves para facilitar las exportaciones e importaciones de empresas asturianas, siendo el contenedor habitualmente la principal fórmula para los envíos de carga general, que además es la más rentable por tonelada para los puertos.

La naviera resalta que el servicio ofrece "una alternativa rápida y fiable" al transporte por camión entre España y las Islas Británicas. El servicio de esta línea es semanal y la compañía destina a la misma dos barcos portacontenedores.

Los tiempos de tránsito para un contenedor que se cargue en Gijón serán cuatro días para llegar a Dublín, seis para llegar a Liverpool, ocho días para llegar a Amberes –uno de los principales hubs marítimos de Europa– once días para llegar a Le Havre y doce a Montoir de Bretagne. Ese es el orden en el que se harán las escalas en la línea, incluyendo una previa a todas ellas en Bilbao, a donde el barco llegará al día siguiente de salir de El Musel.

En el sentido inverso del recorrido, un contenedor podrá llegar a Gijón desde Montoir de Bretagne (puerto con el que estuvo conectado por la autopista del mar hace años) en un día. A su vez, serán tres días desde Le Havre, seis desde Amberes, ocho desde Dublín y diez desde Liverpool.

La naviera ofrece conexiones ferroviarias con Escocia y con Belfast por el Mar de Irlanda, promocionando la ruta como un "servicio puerta a puerta", con la posibilidad de cargar contenedores frigoríficos especiales para mercancías perecederas o congeladas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
  3. La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
  4. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
  5. Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
  6. El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
  7. Un conductor 'deslumbrado por el sol' atropella a dos personas en Gijón
  8. Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la 'Y' a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Nueva línea de contenedores de El Musel a Europa, de Wec Lines

Nueva línea de contenedores de El Musel a Europa, de Wec Lines

La polución no baja pese a la activación del protocolo anticontaminación en Gijón, alertan los ecologistas

La polución no baja pese a la activación del protocolo anticontaminación en Gijón, alertan los ecologistas

Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que "paramos de trabajar por seguridad"

Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que "paramos de trabajar por seguridad"

Fernando Cadavieco, fundador del Santa Olaya, ya tiene su paseo en Gijón junto al Club

Fernando Cadavieco, fundador del Santa Olaya, ya tiene su paseo en Gijón junto al Club

Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: "Estuvieron a punto de tirarme por la borda"

Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: "Estuvieron a punto de tirarme por la borda"

"Motín" en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

"Motín" en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

La determinación de la sociedad asturiana que empuja a sus políticos

La determinación de la sociedad asturiana que empuja a sus políticos

La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año

La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
Tracking Pixel Contents