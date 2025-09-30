La obra para desdoblar Lloreda-Veriña en Gijón costará unos 100 millones, dice el Principado

El desdoblamiento de Lloreda-Veriña, tras las últimas revisiones, se calcula que costará unos 100 millones de euros y el plan de crear una alternativa por Aboño como acceso al Puerto de Gijón (supliendo así el fallido vial de Jove) está en una fase de "estudio de alternativas" y sigue, por lo tanto, adelante. Así lo señaló esta mañana en comisión el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, que a preguntas de Vox admitió que el plan original de accesos al Puerto, con el desistido vial de Jove soterrado, ha resultado ser un "fracaso".

Recordó el consejero que el desistimiento de la licitación del vial de Jove fue una decisión "unilateral" del Ministerio de Transportes y que el Gobierno asturiano, alineado con la postura vecinal y del gobierno local, rechazaba esa renuncia. Recordó, también, que pese a ello se lleva meses trabajando en alternativas y que las que siguen adelante son las ya conocidas: el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y un nuevo vial de acceso por Aboño. Citó también como prioritario humanizar la avenida de Príncipe de Asturias para dar respuesta "a quienes hasta ahora están sufriendo los problemas de ese acceso", en referencia a los problemas de contaminación que se generan en la zona Oeste de Gijón por el paso de tráfico pesado.

Referente a esto último, ha asegurado que para el Principado es ahora mismo "la prioridad absoluta". Ha incidido, en este caso, que han planteado tanto a los gobiernos de Gijón como de Carreño la planificación global que propone el Principado, aunque ve necesario, también, explicar a los ciudadanos qué se pretende hacer. Cabe recordar que el gobierno local de Gijón, a través de la alcaldesa Carmen Moriyón, pidió hace pocas semanas que se den esas explicaciones pendientes en el consejo social de la ciudad.

El consejero ha dicho comprender la incredulidad que puede haber entre los vecinos de Gijón ante los retrasos de las inversiones, pero incidió en que hay proyectos que sí avanzan, en este caso, en el marco del plan de vías, que como ya se sabe está en trámites para lanzar una primera fase de obras con el derribo del viaducto de Carlos Marx como acción prioritaria. "Creo que hay bastante cansancio, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo", reivindicó Calvo.