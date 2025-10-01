El gobierno local, sobre el suelo de Jove: "No es lo más acuciante que hay"

Aunque garantizando que se van a mantener contactos con la Autoridad Portuaria para avanzar en esa negociación, el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, expuso ayer que el plan para acceder a los espacios de titularidad portuaria y uso deportivo de la calle Francisco Eiriz, en Jove, "no es ahora mismo ni lo más importante ni lo más acuciante que tenemos encima de la mesa".

Fue en el Pleno del mes pasado cuando, por unanimidad, la Corporación encargó al gobierno local abrir la puerta a que el Ayuntamiento luchara por ese suelo. El Puerto no tardó en comprometerse – y lo hizo ante los clubes deportivos de la zona oeste– con una cesión gratuita del espacio deportivo –una cesión que la propia Alcaldesa había pedido meses antes– al tiempo que pidió al Ayuntamiento que concretara de manera oficial su propuesta para poder arrancar la tramitación.

Martínez Salvador habló de la cesión de ese suelo de Jove tras comparecer en público para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno donde, como expediente fuera del orden del día, se oficializó un ajuste e n las obras de urbanización de la Pecuaria que alarga tres meses la fecha de su finalización.

También habló el portavoz forista del Plan de normalización de la llingua, tras el segundo fallo judicial consolidando su anulación. Martínez Salvador aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre recurrir la sentencia del TSJA como se hizo con la inicial favorable a la demanda de Vox. En todo caso, y con o sin recurso judicial, la intención del Ayuntamiento es subsanar los errores formales detectados por los jueces en la tramitación y que fueron motivo de su anulación, desde la falta de una memoria económica a la ausencia de una consulta pública previa. "Si hubo algún defecto de forma con la tramitación lo que hará será corregirse y volver a la normalidad", indicó el edil.