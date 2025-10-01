Esta es la instalación de Moreda donde se podrá practicar el hockey sobre ruedas
El arreglo del patinódromo incluirá un espacio de uso polideportivo rodeado por la pista de velocidad
Unos 60.000 euros (impuestos incluidos) se van a llevar las obras que el Patronato Deportivo Municipal acaba de licitar con destino al patinódromo de Moreda. Un proyecto, redactado por la ingeniera técnica industrial Alicia Estévez Amago, que supone tanto adecuar de la pista de patinaje de velocidad como incluir dentro de su óvalo de una pista polideportiva apta para la práctica del hockey sobre patines y otras modalidades deportivas.
En lo que tiene que ver con la pista de velocidad , deteriorada por el uso intensivo tanto por entrenamientos como por competiciones oficiales, la actuación se centra en la reparación del firme, unos 1.430 metros cuadrados, mediante la renovación del sistema de revestimiento deportivo con un acabado, dice el proyecto en "color verde medio". El objetivo es "restablecer las condiciones de seguridad, agarre y funcionalidad exigidas por las normativas federativas".
La adecuación del espacio interior permitirá generar una pista de 20 por 40 metros (800 metros cuadrados) para la práctica de otros deportes , sobre todo hockey sobre patines. Se colocará un revestimiento deportivo de altas prestaciones en color rojo teja.
El plazo de entrega de los trabajos, cumpliendo la totalidad de condiciones recogidas en los pliegos que rigen la licitación, es de 90 días naturales desde la fecha de formalización del contrato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa