Obras para dar "más vida" al Lauredal: "La zona ganará valor"

Con las obras para construir el nuevo bar en marcha y los arreglos en la casa mariñana también en ciernes, el optimismo en El Lauredal se ha disparado con las actuaciones, ambas, en el gran parque del barrio. Los vecinos reivindican el desarrollo de unos planes que "darán vidilla" a una zona verde con, dicen, constante actividad, pistas deportivas y amplios espacios estanciales.

Muy cerca de los juegos infantiles se ubicará el bar, "Terrazas del Lauredal", que contará con una amplia área exterior. Usuarios habituales del parque son Levi Pérez y su hija Mía, de tres años. "Este es un entorno muy agradable, con mucha naturaleza", afirma Levi Pérez, para el que la reapertura del establecimiento hostelero y los trabajos en la casa mariñana –antiguo Taller de cerámica y utilizado hace años por la Universidad Popular para diferentes cursos– otorgarán "más valor" tanto al parque como al propio barrio de la zona oeste. "Son proyectos que impulsan El Lauredal", sostiene Pérez, que resalta que, sobre todo en épocas de buen tiempo, "se junta mucha gente aquí", en alusión al parque, en el que, eso sí, echa de menos una mayor limpieza.

En una línea similar se expresa Mari Paz Calleja, residente en El Lauredal desde hace apenas unos meses. "Antes estaba más cuidado", subraya Calleja, que aboga por el arreglo de la casa mariñana, labores por las que se ha abierto una vía de esperanza para la asociación cultural Cilúrnigos, que ha solicitado por registro poder utilizarla como sede para su actividad. "La ubicación es ideal", aseguraba hace unos días Xurde Lains, su presidente. "Estaría bien esa idea; es necesario que tengan un lugar para reunirse", opina Mari Paz Calleja, para la que el éxito del negocio del bar dependerá en buena medida de un factor. "La gente está muy interesada en los pinchos", comenta la vecina, que, no obstante, indica que "las terrazas llaman a todos".

Josefa Antón, Isabel Martínez y Catalina Gracia, acostumbran a pasear por la zona. Cuando ven los andamios en la casa mariñana se atisba en ellas un halo de fe en que el espacio puede retomar la actividad, a falta de definir cuál sería. "Cuanta más haya, mejor", manifiesta Martínez. "Pensé que eran para la panera de al lado", reconoce Francisco Caballero, para el que la reapertura del bar representa una buena noticia para el barrio. "Le dará un toque", ensalza.

"Vienen muchas familias con niños y con perros", proclama Mónica Matilla sobre el parque del Lauredal, en el que el bar abrirá desde por la mañana hasta bien entrada la noche para otorgar un servicio integral. Al menos ese es el planteamiento. También apoya Matilla la recuperación de la actividad en la casa mariñana. "Está bien que se aproveche; si no, los edificios abandonados se deterioran", asevera la vecina, en un parque de grandes dimensiones y escenario de un par de obras que El Lauredal festeja.