Se cumple un año del fiasco del vial de Jove y Gijón volverá a movilizarse: ya hay alguna idea de cómo hacerlo

Hace un año una reunión en Madrid ratificó una sospecha que llevaba meses rondando: Gijón no tendrá un vial por Jove de acceso al Puerto. No lo tendrá ni soterrado –por el rechazo del Ministerio de Transportes, que alude a problemas técnicos de un proyecto de obra que ya se había licitado– ni en superficie –una idea que decayó en octubre del año pasado gracias al rechazo frontal de los vecinos, apoyados por Ayuntamiento y Principado–, y su caída convirtió en papel mojado un proyecto que llevaba tres décadas gestándose. Mañana viernes se cumple, así, una efeméride que ya ha tenido los primeros ecos en el entorno político, con el gobierno local pidiendo la comparecencia del Principado en el Consejo Social y el Ejecutivo regional asegurando que es están estudiando las alternativas de un vial por Aboño, pero ese eco quieren amplificarlo ahora los vecinos. La federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana dice estar ultimando una campaña de movilizaciones para "que la ciudad se ponga en pie". Entre las ideas se baraja organizar una manifestación en Madrid.

Sobre el vial de Jove han corrido ríos de tinta, décadas de declaraciones y propuestas de proyectos y dos grandes campañas de protestas vecinales: las que frenaron, hace 30 años y el año pasado, la idea de que el vial tuviese un recorrido en superficie atravesando el valle de Jove. Las asociaciones vecinales están ahora en contacto para tratar de impulsar una tercera movilización que, entienden, debería enmarcarse en un enfoque más amplio. Señala Manuel Cañete, presidente de la FAV: "Igual tenemos que plantear un tren a Madrid. No es solo ya por el acceso al Puerto; esa es una parte de todo lo que Madrid tiene pendiente con Gijón y con Asturias: el plan de vías, el metrotrén y ahora el peaje del Huerna".

Ese "tren a Madrid" no deja de ser por ahora una idea, pero el ejemplo que se toma como referencia es claro: el Tren de la Libertad, impulsado hace una década por las feministas de Gijón, que derivó en una movilización nacional en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. "Cuando llegó la negativa del ministro Oscar Puente al cumplimiento del soterramiento del vial de Jove se paralizó una obra licitada y asignada. Nosotros esperábamos una respuesta del conjunto de la sociedad clara y rotunda, pero duró sólo dos declaraciones de prensa", resume Cañete.

En el centro, Carmen Moriyón, Adriana Lastra, José Antonio Santano y Alejandro Calvo, flanqueados por técnicos (a la izquierda) y Jorge García, Gilberto Villoria y Jesús Martínez Salvador, hace un año, en su reunión de Madrid. |

"Luego cada partido se puso a jugar a lo suyo mientras los cansados vecinos y vecinas veíamos otro incumplimiento más. Hoy ya estamos acostumbrados y desmovilizados. En el Consejo Social ya vimos lo difícil que era sacar un puñetero texto de consenso adelante", añade el líder vecinal, que considera que la administración local y regional "están haciendo el juego" a Madrid por no endurecer el tono de sus discursos. Reprocha también al Principado haber barajado "fechas imposibles" con una alternativa al vial por Aboño, que hace un año se pretendía detallar a finales de 2024.

"El compromiso es del Ministerio y el dinero también. Sobre ese tema nunca más hemos vuelto a saber nada. Nadie ha vuelto a decir que los mas de 200 millones comprometidos en la obra se van a invertir en otra solución", reprocha también Cañete, que extiende sus críticas al Puerto por "no decir absolutamente nada" sobre un vial de acceso a sus instalaciones.

La FAV tilda la situación de "esperpéntica" y espera concretar movilizaciones en estos próximos días. La idea general pasa por la sensación de que en este último año, desde aquella reunión en Madrid del día 3 de octubre de 2024 donde Ayuntamiento, Principado y Transportes –ante la negativa de este último de retomar el soterramiento y el rechazo de los dos primeros a la alternativa en superficie que habían diseñado técnicos estatales– constataron que no había consenso para un vial por Jove. Y que tampoco hay sobre la mesa una alternativa viable. La conocida idea de habilitar un vial por Aboño mejorando el nudo del Empalme tampoco se ha concretado. Esta misma semana el consejero Alejandro Calvo señalaba no querer ahondar en proyectos que trascenderán a esta legislatura en curso, pero los vecinos quieren que las administraciones asturianas exijan ante Madrid "que las obras avancen". Y también "que se dejen de milongas".