La demolición de la nave de Flex se retrasa: esta es la nueva fecha para el fin de obra
Los trabajos se prolongan dos meses más para poder acometer actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial
La ansiada demolición de la nave de Flex, en La Calzada, no terminará este día 4 como se fijaba en el contrato inicial. La Junta de Gobierno celebrará mañana una sesión extraordinaria con un único punto del orden del día: autorizar el inicio de un expediente de modificación del proyecto que conlleva prolongar dos meses más el plazo de ejecución. La nueva fecha es el 4 de diciembre.
El gobierno local asume así, y tras recibir informes positivos de los técnicos municipales, la solicitud que los responsables de la empresa Hercal Diggers registraron formalmente el pasado 29 de septiembre. En principio solo se habla de un ampliación de plazo y no de dinero. El contrato salió a licitación por un millón de euros y fue adjudicado por 687.397 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de cuatro meses.
La modificación que ahora se plantea tiene que ver con asumir actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial y que fueron surgiendo según avanzaba la demolición. Así, por ejemplo, se tuvo que ampliar el trabajo de retirada de bajantes de fibrocemento, se encontró una impermeabilización asfáltica que no se había detectado y hubo que quitarla manualmente y se tuvo que gestionar la retirada de gasóleo en un depósito enterrado que se pensaba iba a estar vacío. También hubo que incrementar sobre lo previsto, y por motivos de seguridad, los trabajos de demolición que se han tenido que hacer a mano. Algunos de apoyo al trabajo de los robots y otros que afectaban a naves colindantes.
Este es, por ahora, el último inconveniente en una obra por la que los vecinos de La Calzada llevaban años luchando. El abandono de la nave había convertido ese espacio próximo a Cuatro Caminos en un foco de insalubridad e inseguridad. El gobierno de Carmen Moriyón asumió que el Ayuntamiento ejecutara el derribo de forma subsidiaria para poder agilizar la operación. Luego, se pasará la factura a la entidad bancaria que ahora mismo es propietaria de la nave.
Mientras se remata o no el derribo, los vecinos de La Calzada han iniciado una nueva lucha sobre ese espacio. La intención es que pueda tener un uso provisional como aparcamiento mientras no se desarrolla la operación residencial que viene fijada para ese ámbito en el Plan General de Ordenación (IU).
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización
- La Policía Local de Gijón inaugura su nueva comisaría: 14 millones de inversión para una sede 'del presente y del futuro