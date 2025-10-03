Los nuevos jardines de Mariano Castro Ordieres en Gijón, "símbolo de la tradición compartida"

Los sones del "Asturias patria querida", tocados con gaita y tambor, se escucharon este viernes ante la placa recién descubierta en el acto con el que se dio el nombre del fundador del grupo folclórico "Los Xustos", Mariano Castro Ordieres, a unos jardines de El Natahoyo junto a la calle La Estrella, próximos al Club Natación Santa Olaya. "Hoy este parque con el nombre Mariano Castro Ordieres, no sólo es un recuerdo a su figura, también es un símbolo de lo que significa la tradición compartida, el esfuerzo colectivo y la fuerza de un pueblo, el asturiano, que sabe defender su cultura", señaló uno de sus nietos, Ignacio González Castro, quien se dirigió a los asistentes al acto en representación de la familia; sus hijos Aida y Mariano Castro Ceñal (éste ayer al tambor) y sus nietos Luis, Rodrigo y el propio Ignacio González Castro. La alcaldesa, Carmen Moriyón, señaló por su parte que "es emocionante poder reinaugurar este espacio, que desde hoy lleva el nombre de Mariano Castro Ordieres, en El Natahoyo, un barrio que late fuerte, que cuida sus raíces y que sabe agradecer a quienes han hecho de nuestra cultura una casa compartida".

Para Ignacio González Castro, "dar el nombre de Mariano Castro Ordieres a un espacio público de la ciudad, no sólo es un tributo a su persona, sino también a lo que representa, la defensa activa de nuestras raíces, la voluntad de tender puentes entre generaciones y la certeza de que la cultura popular también forma una parte importantísima de nuestra identidad. Este espacio no solamente es un lugar para la memoria, sino también confío y deseo para la inspiración", añadió el nieto del homenajeado.

A la izquierda de la placa, Aida Castro abrazada por Carmen Moriyón. A la derecha, los nietos del homenajeado, Luis e Ignacio González Castro / Marcos León

La familiar recordó, llena de "orgullo, gratitud y emoción", la labor del fundador de "Los Xustos" como "incansable transmisor del baile tradicional asturiano", recuperando bailes, costumbres y tradiciones que prácticamente ya se habían perdido y que impartió clases por toda Asturias, recordando que con las mismas ayudó a que se crearan agrupaciones de folclore en Mieres, Siero, Las Regueras, Morcín, Oviedo y Llanera además de Gijón. "Contagió su amor por el baile a generaciones de hombres y de mujeres que a día de hoy le siguen recordando con un inmenso cariño", añadió Ignacio González Castro.

La familiar recordó el trabajo de quienes impulsaron el reconocimiento a Mariano Castro Ordieres, desde las asociaciones de vecinos y agrupaciones de folclore, pero de forma especial al Colectivo Los Xustos Veteranos 60-70, "de quienes partió la idea", agradeciendo también al Ayuntamiento que la acogiera.

Maestro, folclorista e investigador

Carmen Moriyón recordó de Mariano Castro Ordieres que fue maestro de baile, folclorista, investigador, además de fundador de "Los Xuxtos" y que "con su empuje ayudó a que miles de personas aquí y lejos de aquí descubrieran que el baile y la música asturiana no son sólo tradición, son una manera de mirarnos, de reconocernos y de celebrar lo que somos. Gracias a su trabajo, su familia y sus alumnos, Gijón encontró una voz propia que cruzó escenarios, plazas y generaciones". También agradeció a "Los Xustos" y demás agrupaciones folclóricas que sostengan el legado y enseñen "que la tradición no es un museo, sino un presente que se baila", ofreciendo el apoyo municipal a su labor.

En nombre de los grupos folclóricos de Gijón tomó la palabra Roberto Fernández Casielles: "quiero recordar a Mariano en aquellos años atrás, enormes, con aquella emoción, con aquella vivencia para mantener el grupo". También aprovechó para pedirle a la Alcaldesa que el Ayuntamiento de Gijón de también algún tipo de reconocimiento en la vía pública a "Roberto y Margarita, de Los Collacios". Moriyón tomó nota de la petición.

En el acto no faltó una actuación folclórica, con Noelia Cosío e Ismael Álvarez como pareja de baile y con el director de la Banda de Gaitas de Oviedo, Vicente Prado, a la gaita y el hijo del homenajeado, Mariano Castro Ceñal, al tambor.