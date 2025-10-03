Primeras catas de la EMA en Palafox, futuro acceso de Naval Azul
La calle, que será urbanizada con una acera e iluminación, quedará remodelada este año
S. F. L. / R. V.
En las obras en curso para la adecuación provisional del entorno de Naval Azul, que se espera que pueda abrir sus puertas a final de año como un nuevo paseo público, se enmarca también la anunciada remodelación de la calle Palafox, que se urbanizará, y que ayer vivió sus primeros trabajos sobre el terreno con la realización de unas catas previas a manos de la EMA.
Las labores de la empresa de aguas, realizadas durante la tarde, sientan las bases de una remodelación que se enmarca en el mismo cronograma de obras que la adecuación de Naval –la está realizando Alvargonzález, la empresa que tiene asignado el contrato de conservación viaria en el que se enmarca la actuación– y, por lo tanto, se espera que la calle quede remodelada antes de fin de año. Para entonces, la idea es que el vial sume una acera para peatones y un sistema de iluminación, adquiriendo así un aspecto más propio de una calle que servirá como acceso al propio paseo de Naval y también al entorno de la capilla de San Esteban del Mar, recién rehabilitada y urbanizada.
La adecuación de Naval incluye también la remodelación del otro acceso que tendrá el paseo, por el Tallerón, usando el vial de Travesía del Mar. En este otro tramo la idea pasa por derribar un murete sin uso que permitirá integrar en el entorno una pequeña zona verde. Esa actuación se enmarca también en la misma obra del nuevo paseo y con sus mismos plazos de ejecución.
