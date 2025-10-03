Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores

Un aparatoso accidente en la avenida Galicia de Gijón que quedó en un susto. Dos coches, un todoterreno y un turismo, se vieron implicados en una colisión tras saltarse el semáforo uno de ellos. El choque se produjo en el cruce entre la avenida Galicia y la calle Mostoles, donde el turismo se saltó el semáforo, colisionando con el lateral del todoterreno.

El propio conductor, mareado por el impacto tuvo que ser trasladado en UVI Móvil al Hospital por la conmoción, así como la conductora del todoterreno, que sufrió heridas en las manos y un tobillo.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de la Policía Local para controlar el tráfico, mientras dos grjas movilizaban los vehículos, que por los daños, no pudieron ser apartados por sus conductores.

Todo quedó en un susto, aunque sobre el asfalto todavía quedaban restos de los coches tras el fuerte golpe