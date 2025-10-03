Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
Los hechos ocurrieron en El Natahoyo
Un aparatoso accidente en la avenida Galicia de Gijón que quedó en un susto. Dos coches, un todoterreno y un turismo, se vieron implicados en una colisión tras saltarse el semáforo uno de ellos. El choque se produjo en el cruce entre la avenida Galicia y la calle Mostoles, donde el turismo se saltó el semáforo, colisionando con el lateral del todoterreno.
El propio conductor, mareado por el impacto tuvo que ser trasladado en UVI Móvil al Hospital por la conmoción, así como la conductora del todoterreno, que sufrió heridas en las manos y un tobillo.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de la Policía Local para controlar el tráfico, mientras dos grjas movilizaban los vehículos, que por los daños, no pudieron ser apartados por sus conductores.
Todo quedó en un susto, aunque sobre el asfalto todavía quedaban restos de los coches tras el fuerte golpe
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que 'paramos de trabajar por seguridad