Los vecinos de la zona oeste de Gijón dicen que toca movilizarse, en la calle y en los despachos, por el vial de Jove: "Ya se tuvo mucha paciencia"

El movimiento vecinal de la zona oeste lo tiene muy claro: toca volver a movilizarse. En la calle y en los despachos. En Gijón, en Oviedo y en Madrid. Una movilización de impulso ciudadano que comprometa a las administraciones a ejecutar el plan alternativo que se les ofreció hace un año a los vecinos para compensarles por el fallido vial de Jove. Y es que el problema para el movimiento vecinal de la zona oeste ya no es que tal día como hoy, pero de 2024, en un despacho del Ministerio de Transportes se firmara el acta de defunción del vial de Jove –en sus versiones soterrada y en superficie– como infraestructura que iba a dar servicio al puerto del Musel eliminando al tiempo los miles de camiones que cruzan La Calzada contaminando su aire. El problema para los vecinos es que a lo largo de todo este año no han visto ni un solo avance en ese plan. Solo a los camiones seguir pasando.

"No se ha hecho absolutamente nada en este tiempo. Nos sentimos defraudados y engañados", sentencia Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada. Al margen de las iniciativas que se puedan impulsar desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) o en colaboración con otras entidades de la zona oeste, la asociación de La Calzada ya se está preparando para activar esa movilización porque, recuerda Arias, "si bien los camiones son un problema para todo Gijón, es nuestro barrio el que atraviesan y parten en dos. Somos los vecinos de La Calzada quienes llevamos años sufriendo directamente esta situación y ya hemos tenido mucha paciencia".

La hoja de ruta de La Calzada pasa por iniciar un periodo de información y charlas con los vecinos para preparar unas primeras concentraciones y luego convocar "una manifestación que esperamos sea significativa". En La Calzada tienen claro que la prioridad es que los camiones dejen de circular por la avenida Príncipe de Asturias.

Que, como viene ocurriendo desde los años noventa del siglo pasado, le toca a los vecinos impulsar la lucha también lo tiene claro José Ramón Fernández, presidente de la asociación vecinal "Santa Cruz", de Jove. "Como no pongamos pie en pared y demos un buen espectáculo no vamos a conseguir nada", explica el líder vecinal de la parroquia a la que el vial en superficie que proponía el Ministerio de Transportes partía en dos.

"Se ha demostrado que Gijón es el culo de España. Hay dinero para muchos sitios pero no hay dinero para Gijón. Ni para el plan de vías, ni para la estación, ni para el Lloreda-Veriña, ni para el vial de Jove...", enumera Fernández, para quien lo que ha pasado con esta infraestructura "es un despropósito tan grande. Tenemos que movilizarnos para que nos empiecen a tomar en serio".

En la misma línea está Sotero Rey, presidente de "Muselín Vivo", que reivindica "ir a Madrid y no precisamente de paseo, a liarla. Tan riéndose de Gijón en la cara; lo que pasa aquí no tiene parangón y me da igual de que color sea el gobierno porque con esta obra ya hemos pasado por gobiernos de todos los colores".

"Sacarlo p’alante"

No descarta Rey reunirse con quien haya que reunirse "cien veces si hace falta, pero esto hay que sacarlo p’alante. Y si no salimos a la calle mal vamos; ya se ve lo que se consigue cuando se va por las buenas, que por las buenas llevamos la de Dios de años esperando por ello". El líder municipal del Muselín pide acción: "¿Qué quieren que el vial sea por Aboño? Pues que sea peo entren a saco y lo saquen adelante" .

Desde Veriña, el presidente de la asociación vecinal, José Luis Nicieza, también dirige su mirada a Madrid pero, más que para ir en manifestación detrás de una pancarta, para ir al despacho de Óscar Puente y que sea el Ministro de manera directa quien le diga a una delegación de vecinos y representantes políticos de Gijón "qué es lo que se va a hacer, qué presupuesto tiene.. o que nos diga que no hay presupuesto".

Nicieza afea el año de silencio sobre el vial de Jove. "Un año con el tema en la nevera. Aquí ya estamos más allá del bochorno. Nos están vendiendo una moto detrás de otra para ganar tiempo y no veo que haya ninguna repercusión política ni dimita nadie", explica el líder vecinal, especialmente crítico con las últimas declaraciones del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia, Alejandro Calvo, quien hace un año, ante el Consejo Social de Gijón, comprometió el liderazgo del Principado en la gestión de la alternativa tras rechazar el Ministerio al vial de Jove soterrado y tras la negativa de los vecinos de Gijón, su Ayuntamiento y el Principado a ese mismo vial pero en superficie. "Después de todo lo que ha pasado ya no se tiene confianza en la parte política, lo que se consiga tiene que emanar de los vecinos", remató el líder ciudadano de Veriña.