El clamor de los vecinos del entorno de la estación de tren de Gijón, hartos de la maleza y la suciedad: "Hay un abandono total"

"Hay un abandono total". Esta es la sensación que tienen los vecinos y habituales de la zona de Sanz Crespo. Un lugar que ha levantado innumerables polémicas durante los últimos años por todos los proyectos que se han planteado para una zona en la que la maleza y la suciedad le ha ganado la partida al barrio. Buena imagen da de ello el tramo que une la estación de tren con la avenida de José Manuel Palacio Álvarez.

Un sendero que recorre paralelo al puente de Carlos Marx y que cuenta con un carril bici, o medio, dependiendo de los puntos en los que la maleza invade el carril. "No me acuerdo de la última vez que lo segaron, hará dos años o más", intentaba recordar Joaquín Castañeda, vecino de la zona desde hace cuarenta años que mostró su hartazgo. "Tienen en la cabeza el proyecto de tirar el puente y poner edificios, pero llevamos así años, tres estaciones y la zona va a peor", añade.

Mari Rodríguez, junto a una de las vallas donde la vegetación crece sin control. | MARCOS LEÓN

Para Mari Rodríguez, la imagen que transmite el entorno de Sanz Crespo no favorece a la ciudad en un punto por donde pasan tantos turistas. "No puede estar esta zona así y menos al lado de la estación. Viene uno de fuera y la primera imagen que se lleva es esto", analizaba, señalando a la maleza.

Rodríguez iba más allá y afirmó que el problema de los hierbajos también repercute a la salubridad. "Es un peligro. Estamos en una zona con buenos pisos, hoteles, al lado de la playa y la imagen es fea, es lamentable para los que vivimos aquí", describe la vecina, mostrando un malestar que acompañó Luis Fernando Cosío. "Es una vergüenza, y tienen que desbrozar más a menudo", sentencia Cosío.

Para los ciclistas, la molestia aún es mayor, con partes en las que tienen que invadir el carril contrario para poder pasar. Así lo explicaba Paco Mayo, que suele andar en bici por la zona. "Hace un tiempo estaba peor, con medio carril ocupado y no es la única zona, por donde el Polígono también", explicaba Mayo que se mostró disconforme con la limpieza de las vías para ciclistas. "Si se hacen estas cosas son para mantenerlas. Aquí está todo manga por hombro. Hay unas zonas muy limpias y otras semiabandonadas", detalla Mayo.