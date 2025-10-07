El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra

El paseo de Naval ya toma forma en El Natahoyo.Y lo hace cumpliendo plazos de cara a estar abierto al tránsito público a final de año. La Alcaldesa, Carmen Moriyón y el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, visitaron esta mañana los trabajos que se están haciendo en el suelo que antes ocupara el astillero Naval Gijón y que ahora es de propiedad municipal tras quedar atrás la pugna que enfrentó a Ayuntamiento y Autoridad Portuaria.

Al tiempo que las palas trabajan en superficie recolocando tierra para fijar los límites de lo que serán zonas verdes y lo que se usará como zona de transito se están completando las labores en las "tripas" del paseo. Ya están ejecutadas las redes de alumbrado y riego y se trabaja ahora en la de pluviales. En lo que tiene que ver con la superficie, y como explicó Villoria, "se está moldeando el relleno en las zonas verde y la semana que viene se va a empezar a cubrir con la tierra vegetal para darles forma definitivas. Una vez hecho todo esto se empezarán a hormigonar todos los caminos desde la dársena a la zona del Tallerón".

Para Navidad

En esa entrada por la calle Travesía del Mar, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se reordenará el acceso eliminando el muro que ahora cierra el área del astillero de la trama urbana y generando una gran zona verde donde se va integrar la pequeña esquina verde que ya hay en la calle alrededor de un gran olmo, que tendrá ahora mayor protagonismo. "Vamos bien de plazos, para finales de noviembre o principios de diciembre estará ejecutado", destacó Villoria que vinculó los avances en el cronograma de actuación al buen tiempo y al buen trabajo de los técnicos municipales – a su lado estaba la ingeniera Marta Maese–y de la empresa Alvargonzález, que ejecuta esa adecuación provisional de lo que será parte del complejo empresarial de Naval Azul.

El proyecto global, con un coste de 800.000 euros, incluye también arreglar la calle Palafox y colocar mobiliario en el paseo. Todo estará listo en diciembre preparado par el disfrute público e, incluso, para poder hacerle un guiño a la Navidad.