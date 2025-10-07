Un grupo alemán llega a Gijón con un proyecto para instalar seis almacenes de energía en el puerto de El Musel

Tres grupos empresariales, uno alemán y dos españoles, tramitan conjuntamente la instalación de seis parques de baterías en una parcela del puerto del El Musel próxima a la regasificadora y a la subestación eléctrica, a la que se conectarán. Los almacenes de energía tendrán una potencia de 28 megavatios (MW) e irán alojados en 24 grandes contenedores.

Los promotores del proyecto son sociedades filiales del grupo alemán Aquila Clean Energy, de la compañía cántabra Pitma Grupo y de la valenciana Im2 Energía Solar, que tiene varias plantas de produción de energías renovables en España y ahora quieren dar el salto al negocio del almacenamiento eléctrico.

Los seis parques estarán juntos y conectados a la subestación eléctrica del puerto de El Musel. Aquila Clean Energy promueve cuatro de esos parques y cada uno de los otros dos están impulsados por Pitma Grupo y Im2 Energía Solar.

El complejo se localizará en una parcela ubicada al norte de la subestación y al oeste de la planta regasificadora Musel E-Hub. Se trata de una parcela de 898.130 metros cuadrados de superficie total propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón, con la que los promotores están gestionado la concesión de dominio público portuario.

Los almacenes de energía ocuparán una superficie de 3.589 metros cuadrados y cada parque constará de cuatro grandes contenedores en los que se alojarán las baterías de ion-litio. Cinco parques tendrán una potencia unitaria de 5 MW,y el restante de 3 MW.

La Dirección General de Medio Ambiente del Principado ha sacado a información pública el estudio de impacto ambiental del conjunto de los seis parques de baterías (denominados Bess Puerto Gijón 22-1, Bess Puerto Gijón 22-2, Bess Puerto Gijón 22-3, Bess Puerto Gijón 22-4, Parque de Baterías Campa Torres Puerto Gijón y Parque de Baterías IM2 Espumeru Puerto Gijón) y de sus infraestructuras de evacuación.

Al tratarse de suelo industrial, estos proyectos no están afectados por la suspensión temporal de licencias acordada por el Gobierno regional para ordenar el suelo destinado a parques de baterías.