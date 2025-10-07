El Puerto cita a su Consejo por el carbón desaparecido en Ebhisa

Al consejo ordinario de la EBHI, la sociedad que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto del Musel, celebrado ayer le seguirá un consejo extraordinario convocado por el Puerto para este viernes. Una sesión que se ha fijado para, según la convocatoria, dar información sobre la investigación relativa al cargamento del buque Berge Triglav. Ese es el barco al que se vinculan las 120.000 toneladas de carbón desaparecidas de la terminal de la EBHI en el puerto gijonés en 2020 –de un cargamento global de 160.000 toneladas– y que ha dado lugar a una larga y compleja operación judicial. Una operación que el pasado julio reabría el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón. El consejo de la EBHI está presidido por la también presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí

El mineral presuntamente sustraído era propiedad del operador internacional Telf, que fue quien en 2023 presentó en Gijón una denuncia penal por la desaparición de ese carbón descargado en El Musel. La denuncia se archivó pero la empresa recurrió, al mismo tiempo que se personaba en la investigación abierta en 2021 en un juzgado de Madrid contra NMR , que era la empresa que le había hecho ese pedido de carbón que nunca llegó a pagar. Aquel cargamento de carbón formaba parte de los millones de toneladas que NMR movió por El Musel entre 2018 y 2020. Esta empresa acabó quebrando con un pasivo de 170 millones de euros, en una supuesta quiebra fraudulenta generando esa otra línea de actuación judicial.

Volviendo a la demanda de Telf, en 2024 la Audiencia de Asturias ordena reabrir el caso en Gijón pero el juzgado de Gijón se inhibe a favor del de Madrid, que abre nuevas diligencias en mayo sobre esa desaparición y rechaza la inhibición del juzgado de Gijón. Es el pasado mayo cuando la Audiencia de Madrid anula la apertura de nuevas diligencias en esa ciudad al considerar que la investigación de los hechos compete a Gijón. El juzgado de Madrid se inhibe a favor del de Gijón y le remite toda la investigación realizada. El 18 de julio, el juzgado de Gijón acepta la inhibición y reabre el caso.

Las defensas han recurrido la decisión y piden el archivo del asunto al entender que el plazo para instruirlo venció en noviembre de 2024. También piden que no se tengan en cuenta las averiguaciones efectuadas por el juzgado madrileño en unas diligencias cuyo auto de apertura fue anulado por la Audiencia Provincial de Madrid. Entre las diligencias que se practicaron en Madrid se incluyen las declaraciones como investigados de exdirectivos de Ebhisa, que desestimó el cargamento, y de la compañía que actuaba como agente en El Musel tanto de NMR como de Telf.

La decisión de archivar o seguir adelante con la causa podría tener una derivada en la demanda civil que interpuso Telf contra Ebhisa, reclamándole 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido de sus instalaciones y por otros gastos. El mineral estaba valorado en 8,44 millones de euros en la fecha en la que se descargó en El Musel. Si prosigue la investigación ahora reabierta, previsiblemente la demanda civil podría tener que paralizarse hasta que se resuelva la investigación penal. n