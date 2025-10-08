El "Borealis" atraca en El Musel con 1.404 pasajeros

Un nuevo crucero llegó a Gijón con 1.404 pasajeros y 600 tripulantes. En la imagen, el "Borealis" de la compañía Fred Olsen, con 238 metros de eslora y 8,4 metros de calado. La embarcación atracó en El Musel procedente de Southampton (Inglaterra) y tras hacer escala en Bilbao. Ayer zarpó rumbo a La Coruña.