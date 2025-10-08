Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Borealis" atraca en El Musel con 1.404 pasajeros

El &quot;Borealis&quot; atraca en El Musel con 1.404 pasajeros | ÁNGEL GONZÁLEZ

El "Borealis" atraca en El Musel con 1.404 pasajeros | ÁNGEL GONZÁLEZ

Un nuevo crucero llegó a Gijón con 1.404 pasajeros y 600 tripulantes. En la imagen, el "Borealis" de la compañía Fred Olsen, con 238 metros de eslora y 8,4 metros de calado. La embarcación atracó en El Musel procedente de Southampton (Inglaterra) y tras hacer escala en Bilbao. Ayer zarpó rumbo a La Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  2. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  3. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  4. Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
  5. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  6. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
  7. La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
  8. ¿Qué es una zona tranquila urbana? Este es el parque de Gijón que se convertirá en una isla 'antirruido' para 'escapar del estrés ambiental

El "Borealis" atraca en El Musel con 1.404 pasajeros

El "Borealis" atraca en El Musel con 1.404 pasajeros

Disculpas tontas

Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se "ocultaron datos" y hay dos personas bajo investigación

Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se "ocultaron datos" y hay dos personas bajo investigación

¿Cuándo se podrá pasear por los terrenos de Naval Gijón? Las obras siguen su curso y la previsión es buena: "Vamos bien de plazos"

¿Cuándo se podrá pasear por los terrenos de Naval Gijón? Las obras siguen su curso y la previsión es buena: "Vamos bien de plazos"

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra

Un grupo alemán llega a Gijón con un proyecto para instalar seis almacenes de energía en el puerto de El Musel

Un grupo alemán llega a Gijón con un proyecto para instalar seis almacenes de energía en el puerto de El Musel

El Puerto cita a su Consejo por el carbón desaparecido en Ebhisa

El Puerto cita a su Consejo por el carbón desaparecido en Ebhisa

El Albergue de Peregrinos de Gijón ya está casi listo: esta es la fecha para la entrega de la obra del edificio de Vicasa

El Albergue de Peregrinos de Gijón ya está casi listo: esta es la fecha para la entrega de la obra del edificio de Vicasa
Tracking Pixel Contents