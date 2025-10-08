Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se "ocultaron datos" y hay dos personas bajo investigación

El encargo que la presidencia de la Autoridad Portuaria había trasladado a Ehbisa para elaborar una investigación interna que arrojase luz sobre el conocido caso del carbón desaparecido en El Musel apunta por ahora, y pendientes de unas indagaciones aún en marcha, a dos personas como posibles responsables del incidente. A ambas, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, está previsto que se les aplique medidas disciplinarias mientras las averiguaciones internas siguen su curso. De acuerdo a los datos recabados por la empresa, las sospechas apuntan por ahora a la posibilidad, aunque deberá ratificarse más adelante, de que se haya podido incurrir en un caso de "ocultación de datos" y de posible "falsedad documental". De acuerdo a estas indagaciones, por lo tanto, y según señalan las fuentes consultadas, el Puerto ha trasladado su información recaba a Fiscalía, un trámite formalizado ayer mismo.

Esta investigación interna no está cerrada y, por lo tanto, las informaciones con las que se trabaja por ahora no son tampoco firmes. Estando además ante sospechas de cuestiones como falsedad documental y ocultación de datos, todo apunta a que el caso tendrá un recorrido legal cuya resolución final en ningún caso será para entonces competencia del Puerto. Como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, no obstante, el consejo de administración de la Ebhisa se reunirá de urgencia este viernes para debatir lo indagado hasta ahora en más detalle y como corresponde.

Consejo extraordinario para el final de semana

El caso del carbón perdido en la terminal de la Ebhisa de El Musel siempre ha sido llamativo y ha sido motivo de incógnita aún a día de hoy. Este año el caso volvió a copar el foco mediático por varios motivos, entre ellos el cambio de presidencia en el Puerto, con la llegada de la actual responsable, Nieves Roqueñí, los ya conocidos nombramientos de José Luis Barettino como nuevo director general de la Autoridad Portuaria y de Lucía López como nueva secretaria del consejo.

La primera reunión del consejo de administración de El Musel ya apuntaba a la prioridad de este caso y Roqueñí, en aquella primera cita, informó a los consejeros de que elaboraría un estudio interno para trasladar sus indagaciones a la justicia.

Por las mismas fechas, se realizó otra gestión clave: pesar el carbón propiedad de Telf aún presente en el entorno portuario. Y esa labor de pesaje se saldó con una cifra preocupante, 39.698,7 toneladas, que respecto al total de 160.000 toneladas que se había descargado en El Musel dejó desde entonces sobre la mesa un montante de 120.000 toneladas perdidas. Siempre se abordó este incidente bajo la sospecha de un caso de apropiación indebida. Telf era el operador internacional propietario del carbón enviado. NMR era la empresa que había hecho ese pedido que se descargó en Gijón y que jamás llegó a pagar. El recorrido judicial de esta segunda empresa es largo y complejo.

Recorrido judicial largo y complejo

Bajo indicación de Roqueñí, la gerencia de Ebhisa inició sus propias pesquisas a nivel interno y de ahí surgen las sospechas ya citadas. Ante un posible caso de ocultación de datos y falsedad documental, independientemente de cómo continúe la investigación interna la información seguirá ahora el recorrido judicial que estimen las autoridades competentes.

También, y ante la idea de que Ebhisa tendrá que afrontar una hoja de ruta bien compleja, le filial portuaria ha firmado un convenio de asistencia jurídica con la Abogacía del Estado con el objetivo de encarar el proceso que se avecina con las mayores garantías legales. Por lo demás, estas indagaciones se están llevando con gran discreción, tanto por parte de Ebhisa como de los responsables del Puerto, conscientes de estar trabajando con una información sensible y aún hoy pendiente de certezas.

Una indagación en curso

