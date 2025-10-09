La Calzada pide celeridad para terminar las obras en marcha: que las tareas en el Ateneo y en la nave de Flex "no se extiendan excesivamente"

Todavía restan unos meses para que se cumpla un año del fin de las obras de la ecomanzana en La Calzada. Aquellos trabajos supusieron un importante cambio en diversas calles de un barrio en el que, en la actualidad, esperan por la culminación de la reforma del Ateneo, cuya fecha límite ya se ha superado, así como por la demolición de la nave de Flex, que se prolongará hasta el 4 de diciembre. Otra de las cuestiones que preocupan en La Calzada es la falta de iluminación del parque Julián Besteiro, donde los vecinos se reunirán mañana para pedir una solución. "Llevamos casi un año sin luz", recordó ayer el presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín", Carlos Arias.

El líder vecinal de La Calzada hizo hincapié en la importancia de que el Ateneo de La Calzada recupere la actividad. Las obras en el centro municipal integrado del barrio dieron inicio a finales de mayo y el plazo de ejecución llegaba hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, los trabajos continúan y, entre tanto, los servicios están desperdigados por espacios alternativos. "Es fundamental poder tener el Ateneo abierto. Es el sitio en el que hacemos todos los trámites", apuntó Arias.

Montserrat García, integrante de la coral Rosario de Acuña, paseaba ayer junto al Ateneo para ver el estado de las obras . "Me estaba fijando porque estas obras me afectan directamente, ya que nosotras siempre ensayábamos en la tercera planta del Ateneo y ahora estamos haciéndolo en otro local", explicó García, agregando: "Las obras casi siempre se terminan alargando. Confiamos en que no se extiendan excesivamente. Siempre que sean para mejorar, bienvenidas son".

"Ya hay ganas"

Juan Luis González insiste en lo mismo. Y resalta que "ya hay ganas de que el Ateneo vuelva a abrir". Marco Antonio Alonso, por su parte, incidió en que "es bueno para el barrio tener todos los servicios unidos".

A solo cinco minutos a pie desde el Ateneo, los vecinos de La Calzada se encuentran con la nave de Flex, cuya ansiada demolición no terminó el pasado día 4, como se establecía en el contrato inicial. Con el objetivo de poder acometer actuaciones que no estaban previstas en ese proyecto, los trabajos se han ampliado dos meses más, hasta el 4 de diciembre. Lali Álvarez, la gerente de la tienda de bicicletas Culture Bike, ve a diario los movimientos de los profesionales que están realizando esta obra. "Que empezara el derribo fue una gran noticia, pero todavía lo es más la forma en la que lo están llevando a cabo. Teníamos preocupación por el polvo y el ruido, pero de momento lo están haciendo bien y siendo muy cuidadosos", asegura Álvarez. Para ella, "lo más importante será que, después del derribo, esto no quede como otro estercolero".

Aparte de estas obras que ya se ejecutan, en La Calzada reivindican una solución para el punto intermodal ubicado junto a la estación del tren del barrio y que se ilumine el parque Julián Besteiro. Por esta última cuestión, los vecinos del barrio han impulsado para esta tarde una protesta a las 20.15 horas. La asociación anima a los residentes de la zona a salir con las linternas de sus móviles encendidas "para llevar al menos un poco de luz al parque y dejar clara nuestra protesta". "Llevamos un año sin luz y no hemos recibido respuesta a nuestras reclamaciones", lamentaron.