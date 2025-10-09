La Ebhi entrevistó a empleados y revisó papeles durante meses por el caso del carbón

La investigación interna de Ebhisa para dar con detalles sobre la pérdida de 120.000 toneladas de carbón en terreno portuario, que avanza ahora con dos trabajadores expedientados y con el traslado de la información recabada a Fiscalía, se gestó durante meses y derivó en la revisión de una gran cantidad de información propia de la empresa y entrevistas personales con varios trabajadores. Ahora, y ante las sospechas de Ebhisa de que el presunto comportamiento de dos empleados haya derivado en ocultación de información y falsedad documental, sospechas enmarcadas en una investigación aún abierta, el caso inicia un nuevo recorrido judicial con el traslado de estas primeras indagaciones a Fiscalía, que será quien determine si hay o no indicios de delito.

El encargo de iniciar estas pesquisas fue una indicación directa de la presidencia de la Autoridad Portuaria hacia la gerencia de la filial y se inició formalmente la pasada primavera. Nieves Roqueñí adelantó que daría esa indicación en su primer consejo de administración, en febrero, y las labores se iniciaron prácticamente de inmediato, según señalan fuentes conocedores del proceso, que explican que, aunque ya se hayan aplicado medidas disciplinarias contra dos empleados, las indagaciones por parte de Ebhisa continúan.

Una reunión pendiente

Desde entonces, la revisión de documentos internos de la empresa y varias entrevistas con trabajadores parecen poner ahora sobre la mesa indicios de que haya podido concurrir un caso de falsedad documental y de ocultación continuada de datos.

Unas sospechas que tendrán que acreditarse en otras estancias, de ahí que la información este ahora en manos de la Fiscalía. Será ésta ahora quien deba abrir diligencias para iniciar una investigación en manos de un fiscal instructor y, a partir de ellas, dictaminar si hay o no indicios de delito y formalizar la denuncia correspondiente ante el juzgado o dictar un decreto de archivo. Los dos empleados sobre los que se han aplicado estas medidas disciplinarias son José Manuel del Arco, que dejó el año pasado su hasta entonces puesto como director del Puerto y regresó a su puesto en la Ebhi, y Lucía Herrero, que fue directora de la terminal hasta su relevo el pasado mes de marzo. Ambos ya declararon el año pasado en el marco del largo proceso judicial de este asunto.

Esta desaparición de carbón en el entorno de El Musel abre así un nuevo capítulo en una historia que empieza a ser ya difícil de resumir. En este último año, la gran novedad que había surgido respecto a este caso fue la labor de pesaje del carbón propiedad de Telf aún presente en el entorno portuario, una labor que se saldó con la cifra de 39.698,7 toneladas y que, como el total de la descarga en 2020 había sido de 160.000, dejó desde entonces una cifra más concreta del montante perdido: 120.000 toneladas.

Como ya es sabido, Telf era el operador internacional propietario del carbón enviado y NMR la empresa que había hecho ese pedido que se descargó en Gijón –en la terminal de Ebhisa– y que jamás llegó a pagar, afrontando desde hace ya tiempo un recorrido judicial complejo por su situación empresarial. La filial portuaria, por su parte, fue la que desestibó el cargamento.

El siguiente paso previsiblemente se dará, tal como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, será la reunión del consejo de administración del Puerto que se celebra mañana, después de haberse reunido la cúpula de Ebhisa, para poner al día a sus consejeros de los nuevos pasos a realizar.