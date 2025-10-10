El parque Julián Besteiro tendrá iluminación desde la próxima semana

Para protestar por la falta de iluminación que padecen desde diciembre de 2024 en el parque Julián Besteiro, una treintena de vecinos de La Calzada recorrieron ayer este espacio con las linternas de sus móviles encendidas. "Queremos que el Ayuntamiento tome medidas para ganar en seguridad y que se pueda pasear por las tardes ahora que empieza a anochecer antes", afirmó el presidente de la asociación de vecinos de La Calzada, Carlos Arias. Una demanda que será atendida puesto que el Ayuntamiento, según explicaron fuentes municipales, colocará a finales de la semana que viene siete columnas luminarias "instaladas y en funcionamiento" en la zona verde.

El Ayuntamiento , señalaron estas fuentes, procederá hoy al inicio de la retirada de las balizas. Ya el próximo martes dará comienzo la cimentación de las siete columnas luminarias, las cuales estiman que estén listas a finales de esa semana. Esa actuación supondrá un cambio importante para los vecinos de La Calzada que acostumbran a pasear por este parque ubicado a escasos metros del centro de salud La Calzada II, así como de los centros educativos IES Padre Feijoo y Mata Jove, entre otros espacios. "Es una zona muy transitada. Hasta ahora, desde que se hizo la obra para mejorar la fuente del parque, apenas se ve nada a medida que anochece", remarcó Arias.

Los asistentes a la protesta, con sus respectivas linternas. | JUAN PLAZA

Precisamente, el presidente de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" fue el encargado de encabezar un recorrido por el parque Julián Besteiro. Todos los asistentes activaron las linternas de sus teléfonos para "llevar un poco de luz al parque y dejar clara nuestra protesta". "Ya llevábamos cerca de un año sin luz y sin recibir respuesta a nuestras reclamaciones", recordaron los vecinos.

Más allá de la falta de iluminación, a los vecinos que acudieron al encuentro no les importó reconocer que el parque "está estupendo". "Se hizo un cambio importante, se invirtió bastante dinero y quedó bonito, pero queda lo más importante, que es que esté iluminado", insiste Arias. "Una vez que haya más luz, será un sitio perfecto para pasear con las familias y las mascotas", añade.

Entre los participantes estuvieron los ediles socialistas José Ramón Tuero y Jacobo López. "Está claro que aquí no hay iluminación y la gente se ha cansado de pedirlo. Casi un año después, ya había dado tiempo de sobra para ponerla", lamentó Tuero. Tampoco faltaron a la cita la portavoz de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, y la responsable de Organización de IU, María Antuña. "Existe un problema de iluminación en distintos puntos de La Calzada, Tremañes y El Lauredal. Hay que actuar con celeridad", reivindicó Suárez. En el encuentro también estuvo el párroco de Fátima, Eduardo Zulaiba.