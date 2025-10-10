El Puerto detallará hoy a sus consejeros el caso del carbón

El caso del carbón perdido de El Musel firma hoy un nuevo capítulo. La Autoridad Portuaria convoca de manera extraordinaria a su consejo de administración para detallar a sus integrantes las indagaciones realizadas hasta ahora respecto a este incidente, con la conocida desaparición de 120.000 toneladas de material y que Ebhisa, en el marco de una investigación que está realizando por su cuenta, sospecha que pueda haber dado lugar a un posible caso de ocultación de datos y falsedad documental en el seno de su empresa. Hay dos trabajadoras expedientadas, como ya se ha explicado, y previsiblemente su futuro laboral en la entidad será uno de los asuntos a tratar. Además, la Autoridad Portuaria anunció haberse integrado en un proyecto pionero a nivel nacional para probar un sistema que ayude a reducir las emisiones de partículas en entornos portuarios.

Ebhisa, bajo indicación de la presidenta portuaria Nieves Roqueñí, inicio una investigación interna la pasada primavera que llevó a la revisión de documentación propia y a citar a varios trabajadores para aportar su visión de los hechos. Este trabajo, que aún no se da por concluido, sí ha puesto sobre la mesa la sospechas lo suficientemente graves como para que el Puerto decidiese ponerla a disposición de la Fiscalía, que es quien debe ahora dictaminar si ve indicios de delito.

Un nuevo proyecto

Por lo demás, el plan nacional para reducir la emisión de partículas es un proyecto europeo titulado " LIFE PMFree-Ports" y coordinado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE). Participan como socios, además de la Autoridad Portuaria de Gijón, las de Valencia y de Cartagena, así como la Fundación Valenciaport, Puertos del Estado, y el spin-off de la Universidad de Granada Oritia & Boreas. El proyecto durará hasta mayo de 2028.