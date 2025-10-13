La Navidad se acerca en Gijón: las pruebas de las luces ya están en marcha en varios puntos de la ciudad
La colocación del decorado se adelanta en la zona oeste y realiza ensayos en calles del centro
La Navidad se adelanta un poco este año. En estos últimos días, los operarios de Germán Vizcaíno, la empresa adjudicataria para la colocación de las luces navideñas en la ciudad, ya están trabajando sobre el terreno, en general por labores previas y ensayos de cableado. Hay un arco de luz ya depositado en el parque Doctor Eguiburu Banciella, en El Natahoyo, y la semana pasada dos camiones de la empresa y varios trabajadores realizaron una prueba técnica en Marqués de San Esteban.
El gobierno local ya ha manifestado su intención de impulsar algunos cambios en su decoración navideña para estas fiestas, que serán las últimas recogidas en el contrato vigente y prorrogado con la empresa citada. Ese contrato, de hecho, se acaba de modificar para aprobar un incremento presupuestario de 240.000 euros y formalizar unos cambios que, en principio, pretenden ampliar la cobertura de calles y cambiar algunos juegos luminarios.
Colores blanco y dorado
El arco ya depositado en el parque de El Natahoyo está sin montar y protegido por unas verjas para protegerlo. Su diseño parece apuntar una continuidad estilística respecto al año pasado, cuando se apostó de manera más firme por los colores blanco y dorado –y menos por los juegos multicolores– para crear una red de luces más homogéneas.
También el año pasado y por estas fechas se empezaron a ver las primeras pruebas técnicas sobre el terreno, como está ocurriendo ahora. En concreto, en la noche del pasado miércoles dos vehículos de Germán Vizcaíno y varios operarios estuvieron realizando ensayos en el entorno de Marqués de San Esteban, una calle donde ya es frecuente que se hagan preparativos para la instalación del cableado.
Naval Azul tendrá un decorado propio
El concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, adelantó en este periódico hace meses que el gobierno estaba trabajando en un diseño especial para las luces navideñas con el objetivo de potenciar espacios como el paseo del Muro, donde el bipartito entiende que hay margen de mejora, y para incorporar una decoración festiva al entorno de Naval Azul, con sus obras ahora en marcha para adecuar el espacio provisionalmente y crear un paseo público.
En la visita de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a esta zona en obras de El Natahoyo este mes el gobierno se reafirmó en su idea de dotar de luces navideñas el espacio, que se espera inaugurar en diciembre.
