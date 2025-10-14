Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya

Un cuarto edificio frente al Arbeyal cerrará el plan urbanístico de Culmia en el entorno del Santa Olaya. Según explica la promotora, el inmueble, que seguirá el mismo estilo que sus otros tres bloques, se bautizará como Culmia Arbeyal IV y se ubicará justo al lado del club deportivo, en la calle Pachín de Melás, junto al parque de la Casera. Tendrá 63 viviendas.

Este nuevo bloque, que se espera entregar a sus propietarios a lo largo de 20228, cierra un plan de promoción urbanística de la empresa en este entorno que suma un total de 225 viviendas. De ellas, explica Culmia, se han entregado ya 103 y otras 122 están en fase de desarrollo. Para este cuarto edificio, la distribución dejará viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con terraza, garaje y trastero, y con el mismo estilo de fachada escalonada de los otros inmuebles ya anunciados.

Pisos por hasta 491.000 euros

La operación completa un proyecto urbanístico que inició sus obras hace ahora dos años pero del que se lleva hablando ya hace casi un lustro y que cambiará de manera sustancial la imagen de la fachada marítima de este tramo de la zona oeste. Los cuatro bloques se ubican en primera o segunda línea de playa y se ubican en este mismo entorno de Pachín de Melás y de Camino del Arbeyal, un espacio que hasta hace relativamente poco no encontraba un hueco en el mercado para la comercialización de viviendas que podrían calificarse de lujo.

En los portales de venta inmobiliaria de internet, quedan disponibles dos inmuebles de la anterior promoción, Culmia Arbeyal III: una vivienda de 90 metros cuadrados y dos habitaciones se oferta por 363.000 euros y el ático del edificio, 84 metros y también dos habitaciones, está a la venta por 491.000.

Una zona "en expansión"

Añade la promotora que este cuarto edificio será "la fase final" de un complejo residencial a su juicio ubicado "en un ámbito estratégico" y en una zona urbanísticamente ya "consolidad y con gran proyección" por su proximidad al frente marítimo.

Para Culmia un atractivo extra es la cercanía del complejo con el Santa Olaya, "uno de los referentes deportivos de la ciudad", que la propia empresa completa con una red dotacional que incluye un espacio de club social, zona infantil y un almacén de bicicletas. "Esta cuarta y última fase culmina un proyecto clave para nosotros en el norte de España", completa Celso Gómez, director territorial de la promotora, que asegura que este entorno del Santa Olaya es una zona "con una demanda residencial creciente" tanto para familias como "para inversores que buscan una segunda vivienda".