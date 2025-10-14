Habla la presidenta del Puerto de Gijón sobre la investigación de la desaparición del carbón en El Musel que alude a Lourido: "No nos corresponde a nosotros valorar lo sucedido"

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y de Ebhisa, Nieves Roqueñí, declinó hoy hacer valoraciones sobre la investigación encargada la sociedad controlada por el Puerto respecto a la desaparición en sus instalaciones de 123.000 toneladas de carbón que la empresa NMR no pagó a Telf y que esta última firma estuvo años intentando recuperar. La investigación de Ebhisa, que encargó a la consultora KPMG, hace alusiones al expresidente de El Musel, Laureano Lourido al que Ebhisa acusa ahora de haber dado indicaciones para intentar ocultar la desaparición de ese carbón, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Ante esas alusiones, y en respuesta a la pregunta de cual cree que es el papel que considera que habría podido jugar Lourido en ese asunto, Roqueñí respondió que "yo creo que hemos dicho todo lo que podemos decir de este asunto: es una investigación que está en curso, es una investigación que está en sede judicial y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros hacer ninguna valoración de lo sucedido, simplemente trasladar a la Fiscalía la información que hasta el momento hemos recabado".

Juicio civil

Ebhisa, en base a las recomendaciones de KPMG, ha remitido a la Fiscalía el resultado de su investigación y también ha abierto sendos procedimientos disciplinarios para el despido de dos trabajadores, que retornaron a sus plazas en la terminal de minerales tras haber sido destituidos de sus anteriores cargos. Uno de ellos es el exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco, y la otra es la exdirectora general de Ebhisa. En el informe también se alude a quien fuera jefe de operaciones de Ebhisa, ya jubilado.

Se da la circunstancia de que Ehbisa va a llevar como testigos a los dos trabajadores que va despedir como testigos en el juicio civil que se celebrará la próxima semana, en el que Telf reclama a Ebhisa 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido y otros gastos. De perder el pleito, Ebhisa previsiblemente iría a la quiebra.

Las alusiones a Lourido figuran en el pliego de cargos para el despido de Del Arco y también se citó al expresidente de El Musel en el consejo del Puerto del pasado viernes sobre el carbón desaparecido. El asunto se remonta a octubre de 2020 cuando Ebhisa descargó 159.984 toneladas de carbón para Natural Mining Resources 1926 (NMR), que sólo pagó una mínima parte a la empresa proveedora, Telf. A la par que Telf pleiteaba en la Corte de Arbitraje de Londres para que reconociera que el mineral era suyo y, después, daba los pasos necesarios en los tribunales españoles para poder reclamarlo, Telf también había informado a la dirección de Ebhisa y del Puerto sobre ese conflicto, para tratar de impedir que NMR supuestamente se llevara un carbón que no había pagado. Cuando en febrero de 2025 Telf pudo hacerse con el carbón que quedaba en Ebhisa, el pesaje, supervisado por la Guardia Civil, fue de 36.698,70 toneladas: habían desaparecido 123.000.

Ebhisa celebró el lunes de la semana pasada un consejo de administración, tras el que se decidió trasladar a la fiscalía el resultado de la investigación encargada por la actual presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, y abrir el procedimiento disciplinario contra sus dos empleadoss. Al término de aquel consejo, la dirección de Ebhisa trasladó a los dos expedientados los respectivos pliegos de cargos, información que también ha puesto a disposición del comité de empresa. Uno de los reproches que Ebhisa a Del Arco es que "se aquietó" ante las supuestas indicaciones de Lourido, mediante un correo electrónico remitido el 18 de abril de 2023, a Del Arco y a otros directivos de Ebhisa. En ese correo, añade, "se estableció una estrategia a adoptar por parte de los destinatarios del correo, para justificar la situación del cargamento ante terceros. Se acredita desde este momento cómo de manera conjunta se articula un relato tanto hacia el pasado como hacia el futuro, tendente a ocultar la realidad de la desaparición de gran parte de la carga de carbón", señala el pliego de cargos.

A renglón seguido, por decisión adoptada por el consejo de Ebhisa, la actual dirección de la empresa reprocha al exdirector del Puerto no sólo el no haberse opuesto al expresidente sino que también afirma que no hay constancia de que Del Arco hubiera puesto los hechos en conocimiento del Consejo de Ebhisa en 13 reuniones entre 2021 y 2024. La investigación encargada a KPMG, que da pie a los expedientes disciplinarios y al traslado a la Fiscalía, analizó más de 10.000 documentos. Su informe fue explicado por la consultora, por vía telemática, a los miembros del Consejo de Administración de El Musel el pasado viernes.

KPMG también recurrió a imágenes por satélite para intentar rebatir un informe encargado por la anterior dirección de Ebhisa a la firma Atlantic Survey que sostiene que las mermas de carbón se produjeron de manera progresiva al menos hasta noviembre de 2022. Tras el informe de KPMG, la actual dirección de Ebhisa apunta a que gran parte del carbón ya había volado en noviembre de 2020.