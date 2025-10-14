Un estudio de mercado, en marcha para relanzar la autopista del mar entre Gijón y Nantes

Los puertos de El Musel y Montoir de Bretagne (Nantes Saint Nazaire), han lanzado un estudio de mercado tanto en Francia como en España, para buscar un modelo económico viable para recuperar la autopista del mar que unió ambos puertos entre 2010 y 2014.

La información la apunta el diario especializado francés «Le Marin», que apunta a una reunión entre ambos puertos en ese sentido el pasado verano .

Así, tanto en el País del Loira como en Asturias se está realizando un diagnóstico de actividad de los respectivos hinterland (hasta que distancia tierra adentro pueden captar mercancía) de ambos puertos para esta conexión marítima de carga rodada.

El diario francés cita al responsable del servicio de comercio del puerto de Nantes, Jean Luc Bernard, quien declara que «nos estamos reuniendo con cargadores españoles y también con las oficinas de turismo implicadas, que están muy entusiasmadas con la idea de recuperar una conexión directa entre el oeste de Francia y Asturias».

El objetivo es crear un corredor verde que incluya Portugal, parte de España y el norte de Francia, entre otros medios, aprovechando las plataformas multimodales de Rennes y la que se inaugurará en 2026 en Laval, ambas en el lado francés.

El objetivo de los dos puertos que impulsan la recuperación de la linea marítima es poder presentar un proyecto fundamentado a la UE en el marco de la Red Transeuropea de Transporte. n