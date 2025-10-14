Gijón activa el protocolo anticontaminación en la zona oeste: los motivos y las restricciones

Gijón acaba de activar de nuevo el protocolo anticontaminación en la zona oeste. En concreto, desde las diez horas de hoy está operativo el nivel 0 – preventivo en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

La medida, explican desde el Ayuntamiento, se ha adoptado por resolución de Alcaldía tras la emisión, por parte del servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que “durante los últimos tres días, 11, 12 y 13 de octubre de 2025, se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en la estación de medición de calidad del aire denominada El Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021)”.

Explican, además, desde el Ayuntamiento que “las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los días 12 y 13 de octubre indicaron ventilación desfavorable”. Y concluye que “si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste”.

El Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la app municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire