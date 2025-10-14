Gijón activa el protocolo anticontaminación en la zona oeste: los motivos y las restricciones
Gijón acaba de activar de nuevo el protocolo anticontaminación en la zona oeste. En concreto, desde las diez horas de hoy está operativo el nivel 0 – preventivo en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.
La medida, explican desde el Ayuntamiento, se ha adoptado por resolución de Alcaldía tras la emisión, por parte del servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que “durante los últimos tres días, 11, 12 y 13 de octubre de 2025, se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en la estación de medición de calidad del aire denominada El Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021)”.
Explican, además, desde el Ayuntamiento que “las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los días 12 y 13 de octubre indicaron ventilación desfavorable”. Y concluye que “si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste”.
El Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la app municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire
Medidas incluidas en el nivel 0 del protocolo
- En el nivel 0 preventivo contempla, entre otras medidas, el riego de carreteras y la vigilancia de la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos en la zona de activación del protocolo a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas.
- Además, se prohíbe las quemas de restos vegetales en suelos no urbanos y se avisará a las empresas ubicadas en la zona y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA) para que adopten medidas de reducción de emisiones (las que con carácter general establece el Protocolo y las que específicamente concrete su autorización ambiental).
- También se recoge la necesidad de extremar las precauciones en los procesos industriales susceptibles de generar emisiones difusas, incluida la manipulación y almacenamiento de graneles, en el marco de sus autorizaciones ambientales.
