Lavado de cara a este aparcamiento de Gijón: tendrá nuevas aceras y se reformarán sus accesos
La obra ya está en marcha con la sustitución de las viejas vallas de los terrenos vinculados al plan de vías
"Optimizará la gestión del tráfico", defiende Adif de los trabajos que se llevarán a cabo en la zona
Nueva adecuación en el entorno de Sanz Crespo y los terrenos del plan de vías. Adif prepara una remodelación del aparcamiento de su propiedad que da entrada a la estación de tren para reordenar un espacio que hoy genera problemas de circulación tanto para conductores y peatones. Será una actuación de cierto impacto: modificará los accesos, reasfaltará la explanada y generará nuevos espacios peatonales. Por ahora, se ha hecho un primer lavado de cara retirando el antiguo perímetro metálico de color blanco, que se había llegado a derrumbar en algunos tramos por la herrumbre, y sustituyéndolo por unas vallas verdes.
Estos primeros trabajos sobre el terreno comenzaron hace ya unas semanas, a finales del mes pasado, y según aclara Adif su remate implica algunas labores de desbroce superficiales, ya que en algunos tramos la maleza de los terrenos del plan de vías ocupaba partes de la acera. Esto había generado algunas quejas por la proliferación de ratas y porque esta zona verde, además, luce ya colonizada en todo su recorrido por el plumero de la pampa, una especie invasora de muy rápida proliferación. Se espera que el nuevo vallado, que tiene una malla más prieta, lo resuelva.
Adif señala trabajar ahora "con un doble objetivo", que es tanto "renovar" un espacio de aparcamiento que luce hoy desmejorado como "optimizar la gestión del tráfico" de la zona para "facilitar una circulación más fluida y segura en la zona". Y es cierto que la distribución actual, sumado a que había peatones que evitaban las aceras en tramos con maleza, hacía que muchas personas cruzasen por la propia calzada, con el riesgo que eso conlleva.
En una de las dos secciones que tiene el parking sí hay una acera que discurre por el medio, pero es muy estrecha, tiene farolas y no es accesible.
Reasfaltar todo el entorno
La entidad señala su plan incluye "reformar la entrada" a este recurso de estacionamiento y reasfaltar todo el entorno. Contempla, también, construir dos aceras, si bien tras las últimas tareas de desbroce las ya existentes que discurren pegadas a los terrenos del plan de vías son ya más cómodas de usar. Defiende la empresa con esta actuación estar garantizando su "compromiso de mejora continua de sus instalaciones".
Mientras, la adecuación de este recinto deja quizás más ahora en evidencia el mal estado que presentan de nuevo las fincas sin adecuar junto al Solarón. La maleza y la basura acumulada está dejando rincones insalubres en un entorno donde hay varias personas sin hogar pernoctando en tiendas de campaña refugiadas en la propia maleza.
