El Musel sospecha que Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

La dirección de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón –su accionista mayoritario– afirma que el expresidente de El Musel y de la propia Ebhisa, Laureano Lourido, dio supuestas instrucciones para la presunta ocultación de la desaparición de la terminal de un cargamento de carbón de sus instalaciones. Ebhisa, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, remitió el pasado martes a la Fiscalía el resultado de la investigación sobre la desaparición de ese carbón, investigación que encargó a la consultora KPMG. También ha iniciado los trámites para el despido disciplinario del exdirector de El Musel y exconsejero delegado de Ebhisa, José Manuel del Arco, y de la exdirectora general de Ebhisa, que se habían incorporado a las plazas que tenían en la empresa pública tras haber sido cesados de sus cargos de alta dirección. Las alusiones a Lourido figuran en el pliego de cargos para el despido de Del Arco y también se citó al expresidente de El Musel en el consejo del Puerto del pasado viernes sobre el carbón desaparecido.

El asunto se remonta a octubre de 2020 cuando Ebhisa descargó 159.984 toneladas de carbón para Natural Mining Resources 1926 (NMR), que sólo pagó una mínima parte a la empresa proveedora, Telf. A la par que Telf pleiteaba en la Corte de Arbitraje de Londres para que reconociera que el mineral era suyo y, después, daba los pasos necesarios en los tribunales españoles para poder reclamarlo, Telf también había informado a la dirección de Ebhisa y del Puerto sobre ese conflicto, para tratar de impedir que NMR supuestamente se llevara un carbón que no había pagado. Cuando en febrero de 2025 Telf pudo hacerse con el carbón que quedaba en Ebhisa, el pesaje, supervisado por la Guardia Civil, fue de 36.698,70 toneladas: habían desaparecido 123.000.

Ebhisa celebró el lunes de la semana pasada un consejo de administración, tras el que se decidió trasladar a la fiscalía el resultado de la investigación encargada por la actual presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, y abrir el procedimiento disciplinario contra sus dos empleados, ambas medidas sugeridas por la consultora KPMG, según las fuentes consultadas.

Correo electrónico

Al término de aquel consejo, la dirección de Ebhisa trasladó a los dos expedientados los respectivos pliegos de cargos, información que también ha puesto a disposición del comité de empresa. Uno de los reproches que Ebhisa a Del Arco es que "se aquietó" ante las supuestas indicaciones de Lourido, mediante un correo electrónico remitido el 18 de abril de 2023, a Del Arco y a otros directivos de Ebhisa. En ese correo, añade, "se estableció una estrategia a adoptar por parte de los destinatarios del correo, para justificar la situación del cargamento ante terceros. Se acredita desde este momento cómo de manera conjunta se articula un relato tanto hacia el pasado como hacia el futuro, tendente a ocultar la realidad de la desaparición de gran parte de la carga de carbón", señala el pliego de cargos.

A renglón seguido, por decisión adoptada por el consejo de Ebhisa, la actual dirección de la empresa reprocha al exdirector del Puerto no sólo el no haberse opuesto al expresidente sino que también afirma que no hay constancia de que Del Arco hubiera puesto los hechos en conocimiento del Consejo de Ebhisa en 13 reuniones entre 2021 y 2024.

La investigación encargada a KPMG, que da pie a los expedientes disciplinarios y al traslado a la Fiscalía, analizó más de 10.000 documentos. Su informe fue explicado por la consultora, por vía telemática, a los miembros del Consejo de Administración de El Musel el pasado viernes.

KPMG también recurrió a imágenes por satélite para intentar rebatir un informe encargado por la anterior dirección de Ebhisa a la firma Atlantic Survey que sostiene que las mermas de carbón se produjeron de manera progresiva al menos hasta noviembre de 2022. Tras el informe de KPMG, la actual dirección de Ebhisa apunta a que gran parte del carbón ya había volado en noviembre de 2020.

La investigación impulsada por la actual cúpula del Puerto fue encargada a KPMG el 19 de marzo y la consultora entregó su informe el 26 de septiembre. Según la misma, la mayor parte del carbón desaparecido salió "de manera irregular" de las instalaciones de Ebhisa ya en noviembre de 2020. También se apunta en esa investigación al exdirector de operaciones de Ebhisa, ya jubilado. Así, la actual cúpula de la empresa sostiene que el mando ya jubilado supuestamente "ocultó en los sistemas de la empresa los movimientos de salida del carbón" de Telf.

En diciembre de 2020, cuando Telf reclamó la titularidad del cargamento del "Berge Triglav", según el resultado de la investigación encargada a KPMG, "la entonces dirección de Ebhi, facilitó todo tipo de explicaciones que no se ajustaban a la realidad, tratando de ocultar que el cargamento había salido de las instalaciones de la empresa e impidiendo que un tercero independiente verificara su estado", tal como había solicitado Telf, según lo que la empresa reprocha ahora a los exdirectivos.

Se afirma que ambos expedientados no habrían informado al consejo de Ebhisa de la reclamación de Telf hasta mayo de 2024, después de que los accionistas y el comité de empresa de Ebhisa hubieran recibido cartas de Telf sobre este conflicto. Entre los reproches al exdirector del Puerto figura también el que supuestamente no tomó medidas tras conocer las reclamaciones de Telf desde 2020.

"Tratar de mostrar una desaparición progresiva"

Entre junio de 2024 y marzo de 2025 se elaboraron informes que concluyeron que la mayor parte del carbón del "Bergé Triglav" ya había salido de las instalaciones de Ebhisa –sin explicar cómo– en noviembre de 2020, embarcado por NMR en el Muelle Norte. Unas conclusiones que la empresa considera ahora que "no son compatibles" con los informes "a la carta" que se habían encargado a Atlantic Survey, acusando a la exdirectora de la terminal de dar indicaciones a Atlantic Survey sobre el resultado que debían presentar sus informes para "tratar de mostrar una desaparición progresiva" del carbón entre febrero de 2022 y enero de 2023. En mayo de ese año, atendiendo a un requerimiento judicial, se permitió el acceso a la firma SGS, contratada por Telf, para medir el carbón que quedaba.

A la exdirectora de Ebhisa, la empresa le atribuye también que supuestamente hubiera coordinado con NMR y el agente de aduanas de Murcia JJ Forwarder en enero de 2021 el despacho aduanero del carbón que reclamaba Telf. Y que entre febrero de 2021 y mayo de 2022 supuestamente "coordinó" junto al entonces director de operaciones la emisión de certificados en las que se indicaba que permanecía en instalaciones de Ebhisa la totalidad del cargamento del "Berge Triglav", facilitando idéntica información a la Guardia Civil en mayo de 2023, sin encargar supuestamente antes ningún tipo de comprobación. Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, Ebhisa facturó a NMR por el almacenamiento de las 159.984 toneladas de carbón en sus instalaciones.

La empresa lleva a quienes va a despedir de testigos al pleito en el que se juega su quiebra

El exdirector de El Musel y la exdirectora de Ebhisa a los que la empresa controlada por el Puerto ha abierto un expediente por supuestas faltas muy graves penalizadas con despido, han sido emplazados para declarar como testigos, a petición de Ebhisa, en la vista del juicio por el que Telf reclama a la estibadora pública 52,79 millones de euros de indemnización por el carbón desaparecido y otros gastos. Tener que afrontar una indemnización de ese calibre, e incluso otra menor, abocaría a la quiebra a Ebhisa, cuyo principal cliente es ArcelorMittal.

Ambos exdirectivos están citados como testigos en la primera sesión de la vista, que está prevista para el próximo lunes en el juzgado de primera instancia número 10 de Gijón. Dos días después tendrá lugar la segunda sesión de este juicio por la vía civil.

Los dos exdirectivos, además de un mando de Ebhisa ya jubilado, ya prestaron declaración en sede judicial, como investigados tras la denuncia penal que promovió Telf en un juzgado madrileño. También declararon como investigados otros tres directivos y empleados de la empresa que actuó como agente de Telf y de NMR en El Musel por aquel cargamento de carbón transportado por el buque "Berge Triglav".

El juzgado madrileño se inhibió a favor de uno de Gijón, en el que se había archivado una primera denuncia, archivo que en su día revocó la Audiencia Provincial.