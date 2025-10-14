Los puertos de Gijón y Avilés colaborarán en comercialización, formación y un estudio de impacto económico

Los presidentes de los puertos de El Musel y Avilés, Nieves Roqueñí y Santiago Rodríguez Vega, anunciaron este martes medidas de colaboración en la comercialización de ambas dársenas y en formación. Lo hicieron durante la presentación de otro proyecto conjunto, el encargo de un estudio sobre el impacto económico de los dos grandes puertos de Asturias en la economía de la región.

Roqueñí y Rodríguez Vega se reunieron en la sede de El Musel para avanzar en esta colaboración entre ambas dársenas asturianas, que sirven al mismo tejido empresarial y que están inmersas en un proceso para la implantación en suelo de ambos puertos de proyectos industriales.

En cuanto al estudio de impacto económico, es algo que Puertos del Estado ha encomendado realizar a cada una de las 28 autoridades portuarias de España. Las dos de Asturias han decidido hacerlo de manera conjunta, lanzando la licitación antes de que concluya este año y con la previsión de que el resultado esté disponible a mediados de 2026, explicó Roqueñí. El estudio tratará de valorar qué empleo se genera en relación con la actividad portuaria, logística y marítima, qué impacto tiene sobre el PIB y sobre la industria y la economía regionales.

Ese contrato de asistencia conjunto para ambos puertos se ha decidido entre otras cosas, «porque los datos regionales van a ser comunes a ambos puertos», indicó Roqueñí, quien recordó que el Puerto de Gijón ya ha lanzado otra convocatoria para una oficina para la gestión de los proyectos estratégicos del Puerto en el marco de "ese trabajo de ver hacia donde va nuestra industria en el hinterland del Puerto".

Ferias internacionales

En cuanto a la colaboración en materia de comercialización, en la reunión se habló de reforzar la presencia de los puertos asturianos en ferias comerciales internacionales, para tener presencia en más foros, llevando el puerto que acuda a una feria la oferta del otro puerto junto con la suya propia. «Desde fuera de Asturias es como si tuviéramos un único puerto y eso nos refuerza, nos da más visibilidad y mayor presencia internacional», en palabras de Roqueñí.

Digitalización, inteligencia artificial, economía azul y la participación en proyectos europeos fueron otros asuntos en los que se apreció la posibilidad de "sinergias" en la colaboración entre ambos puertos asturianos.

Santiago Rodríguez Vega recordó por su parte que el último estudio de impacto de los puertos en la economía asturiana se realizó hace 21 años, por lo que «está desfasado» y el que ahora se va a encargar podrá actualizar los datos. El futuro estudio también "nos puede dar pistas para trabajar en nuevas perspectivas de desarrollo portuario", añadió.

Respecto a la colaboración entre los puertos de El Musel y Avilés, para Santiago Rodríguez Vega, es de destacar que se trata de "trabajar con una visión de conjunto de los dos puertos por lo que tiene de importancia en la económia regional y porque, aunque somos puertos diferentes, estamos vinculados a las mismas industrias y a la misma capacidad industrial presente y futura que tenga Asturias".