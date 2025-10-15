Arde en Gijón el horno alto B de Arcelor

El horno alto B de Arcelor, en Gijón, sufrió este miércoles un incendio que afectó a la parte superior de la instalación. El suceso ocurrió en torno al mediodía, debido la quema de dos toberas -tuberías por donde se introduce gas al complejo- según confirmaron fuentes de la empresa. Las mismas añadieron que el fuego fue sofocado sin mayor incidencia y la instalación vuelve a encontrarse operativa.

Tras su puesta en funcionamiento hace algo más de quince días, el horno alto ha sufrido varios incidedentes. Hace 48 horas otro incendio causó destrozos en el tren de chapa gruesa de la factoría. El siniestro causó daños materiales, pero no se produjeron heridos. El fuego afectó a la galería inferior de este taller acabador, bajo el camino de rodillos, a la altura de los enfriaderos y el horno de normalizar, según explicaron fuentes sindicales.