La condiciones meteorológicas llevan a desactivar el protocolo anticontaminación en el oeste de Gijón

Las condiciones meteorológicas en la ciudad en las últimas horas han permitido desactivar esta mañana, sobre las nueba, el escenario de contaminación atmosférica en el nivel 0 - preventivo que ayer se puso en marcha por el azote de la contaminación. "Como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se han visto reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar ese Nivel 0", explican desde el Ayuntamiento.

Desde el área de Medio Ambiente, añaden, que "en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.

El Ayuntamiento, a través de la APP MUNICIPAL GIJÓN, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire