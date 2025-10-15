La condiciones meteorológicas llevan a desactivar el protocolo anticontaminación en el oeste de Gijón
El Ayuntamiento estará pendiente de la evolución
N. M. R.
Las condiciones meteorológicas en la ciudad en las últimas horas han permitido desactivar esta mañana, sobre las nueba, el escenario de contaminación atmosférica en el nivel 0 - preventivo que ayer se puso en marcha por el azote de la contaminación. "Como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se han visto reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar ese Nivel 0", explican desde el Ayuntamiento.
Desde el área de Medio Ambiente, añaden, que "en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.
El Ayuntamiento, a través de la APP MUNICIPAL GIJÓN, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire
Medidas incluidas en el nivel 0 del protocolo
- En el nivel 0 preventivo contempla, entre otras medidas, el riego de carreteras y la vigilancia de la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos en la zona de activación del protocolo a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas.
- Además, se prohíbe las quemas de restos vegetales en suelos no urbanos y se avisará a las empresas ubicadas en la zona y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA) para que adopten medidas de reducción de emisiones (las que con carácter general establece el Protocolo y las que específicamente concrete su autorización ambiental).
- También se recoge la necesidad de extremar las precauciones en los procesos industriales susceptibles de generar emisiones difusas, incluida la manipulación y almacenamiento de graneles, en el marco de sus autorizaciones ambientales.
