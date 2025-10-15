El Musel busca un pacto extrajudicial con el dueño del carbón desaparecido

La Autoridad Portuaria de Gijón ha mantenido contactos con representantes de Telf, la empresa propietaria de las 123.000 toneladas de carbón desaparecidas de la terminal de minerales Ebhisa, con vistas a intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial sobre este asunto. Pese a estos contactos, sigue en agenda la previsión de que se celebre la próxima semana la vista judicial por la demanda civil mediante la que Telf reclama a Ebhisa una indeminización de 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido y otros gastos. Una sentencia favorable a Telf abocaría a la quiebra a la terminal participada mayoritariamente por el Puerto y cuyo cliente principal es ArcelorMittal.

De momento, la previsión es que el lunes y el miércoles de la próxima semana se celebren las dos sesiones de la vista en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón. Ebhisa había propuesto que declararan como testigos el exdirector de El Musel, José Manuel del Arco y la anterior directora general de la terminal de minerales, pero ya ha comunicado al juez que renuncia a que declaren. Lo hace después de haber abierto sendos expedientes disciplinarios para proceder a su despido de la empresa, como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Ambos exdirectivos tenían plaza en Ebhisa y retornaron a la mista tras sus respectivas destituciones en la dirección del Puerto y de la empresa.

En el pliego de cargos que la actual dirección de Ebhisa entregó a José Manuel del Arco al abrirle el expediente disciplinario, se alude a que el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, señalando en ese pliego, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA que Lourido supuestamente le habría dado a él y a cargos de Ebhisa instrucciones en 2023 para supuestamente ocultar la desaparición del carbón de las instalaciones de Ebhisa, según la interpretación que hacen los actuales cargos de la empresa del contenido de ese correo electrónico.

Tras haber encargado un informe forensic a la consultora KPMG sobre Ebhisa y el carbón desaparecido en sus instalaciones, los nuevos gestores del Puerto no dan por concluida la investigación interna sobre este asunto, sino que han puesto en marcha otra en el seno de la propia Autoridad Portuaria de Gijón. Las consecuencias que pueda tener este paso están por ver.

En cuanto a la primera parte de la investigación interna, la que se centró en Ebhisa, sobre las conclusiones de la misma emitió un informe el Abogado del Estado, que fue quien sugirió remitir el resultado de esa investigación a la Fiscalía para que analice si hay o no indicios de algún supuesto delito, y también sugirió la apertura de los expedientes disciplinarios contra los exdirectivos y ahora trabajadores de Ebhisa que previsiblemente acabarán despedidos. De momento se les han notificado los pliegos de cargos, dándoles 15 días para replicar a los mismos, si bien la empresa ya los ha enviado a casa, con permiso retribuido. La recomendación de remitir la investigación interna a la Fiscalía y abrir los expedientes disciplinarios no fue por tanto de KPMG, como ayer se informó por error.

KPMG sí dio información sobre su informe a los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón en la reunión extraordinaria del pasado viernes.

El origen del conflicto se remonta al cargamento de 159.984 toneladas de carbón procedente de una mina de Kazajistán que Telf, empresa intermediaria, vendió a Natural Mining Resources 1926 (NMR) y que se descargó en Ebhisa en octubre de 2020. NMR sólo pagó un 30% del precio pactado, tras lo que Telf acabó logrando que le reconocieran la propiedad del mineral, en un largo proceso jurídico en el Reino Unido y en España. Para entonces, gran parte del carbón ya había desaparecido de Ebhisa, si bien la terminal estuvo emitiendo durante muchos meses certificados de que el mineral seguía allí, al no haber declarado NMR que supuestamente se lo había llevado.